金鐘獎／紅毯神秘超兇妹「UU邊走邊晃」穿超低胸！　細肩帶包不住頭燈

記者田暐瑋／綜合報導

第59屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮18日登場，前棒棒堂底迪Elmo（戴家昀）以《拜請拜請 伯公在哪裡》入圍生活風格節目主持人獎，他因舞藝精湛、長相酷似藝人王傑，因此接拍不少廣告，還擔任行腳節目主持人，在紅毯上他身邊的深V辣妹引起網友關注，邊走邊晃的火辣畫面令人鼻血直流。

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▲▼第59屆金鐘獎，節目類星光大道，Elmo（戴家昀）、《拜請拜請 伯公在哪裡》製作團隊。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

Elmo身邊的超兇辣妹穿著緞面絲質的禮服，胸前大開深V，由於衣服緊貼著身材曲線，胸前春光邊走邊晃，讓網友大吃冰淇淋。

《拜請拜請_伯公在哪裡》以伯公為主角，請到曾經在模范棒棒堂節目大秀舞技的Elmo戴家昀著觀眾們一起尋找各地客庄伯公的「秘密」，而在節目最後也會告訴大家當地的客家美食。

▲▼第59屆金鐘獎，節目類星光大道，Elmo（戴家昀）、《拜請拜請 伯公在哪裡》製作團隊。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

戴家昀說：「拍了伯公之後，才知道他是很親民的神明，也是客家人的重要文化。而且每一個伯公在那一個地方，在那個村莊都會有自己的故事。」也提到小時候對伯公信仰沒有印象，透過這次的拍攝能更認識客家信仰，是一個很棒的體驗，增廣自己的見聞做了有深度的節目。

