SJ金希澈、李東健帶媽來台旅遊！現身桃園機場　親口證實：去去就回

記者吳睿慈／綜合報導

人氣韓星金希澈、李東健在台灣！兩人身為綜藝節目《我家的熊孩子》固定班底，18日驚喜現身於桃園機場，身旁還有曾經出現於節目上的媽媽，兩位大明星突然出現於公開場合引起大批騷動，歌迷驚呼「哥哥居然來了」、「希望這趟台灣旅遊留下美好回憶」。

▲SJ金希澈18日證實來台灣「去去就回」。（圖／翻攝自金希澈IG）



金希澈身為團體Super Junior一員，近年來因腿傷無法負荷高強度演出，很少參與團體舞台演出，但人氣依舊很高的他，4月曾為了Super Junior-L.S.S.演唱會驚喜訪台，雖是快閃行程，但留下不少美好回憶。

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▲▼SJ金希澈、李東健皆為《我家的熊孩子》固定班底。（圖／翻攝自SBS）



相隔半年，他18日一早突然在IG限時動態證實「我去去台灣就回來」，曬出人在飛機上的照片，親口洩露出來台錄影的消息。據了解，他與同為《我家的熊孩子》固定班底的李東健帶著母親來台旅遊，抵達台灣時被不少粉絲認出真實身份。

網路上各類影片瘋傳，曝光兩位藝人的行蹤，只是兩人在台知名度超高，所到之處恐怕都是粉絲，也有歌迷呼籲理性追星，期待屆時戲劇播出內容。