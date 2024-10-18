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劉思慕「護台灣珍奶」被翻白眼！飲料炎上照賣…她試喝：人工糖水

記者陳芊秀／綜合報導

台灣珍奶話題登上英國真人秀募資節目《Dragons' Den（龍穴）》，華裔漫威男星劉思慕擔任節目來賓時，因為加拿大魁北克奶茶公司推出「Bobba」罐裝飲料，內容包括果汁、茶、波霸珍珠，當場質疑負責人文化挪用。美食網紅「巧兒灶咖」近日買了這罐飲料，並分享口感：「超甜的人工調味糖水……。」

▲▼美食網紅巧兒灶咖試喝「Bobba」。（圖／翻攝自臉書）

▲劉思慕上節目見台灣珍奶被偷，質疑加拿大廠商賣飲料文化挪用。（圖／翻攝自臉書）

巧兒灶咖指出，《龍之巢》登場的魁北克創業夫妻檔，開發了珍奶罐裝飲料「Bobba」，當場被劉思慕質疑產品有「文化挪用」問題，並說：「你們把非常具有亞洲特色的東西拿來，聲稱你做了所謂的『改進』，我無法接受。」然而畫面帶到老闆娘翻白眼，這段過程已經足以讓社群平台核爆。

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接著巧兒灶咖提到，其實創業夫妻有成功募集到100萬加幣（約台幣2329萬元），被質疑炎上後，這週投資人才決定撤資逃離。她表示飲料廠商運氣很帶賽，原本今年業績上看7百萬加幣（約台幣1.6億元），但是遇上超懂喝的劉思慕為珍奶的專業護航，「不然節目當下是6個老闆有3個還真的要搶著投資他們……」。

▲▼美食網紅巧兒灶咖試喝「Bobba」。（圖／翻攝自臉書）

▲美食網紅巧兒灶咖試喝「Bobba」。（圖／翻攝自臉書）

剛好附近超市有在賣炎上果汁，巧兒灶咖買來試喝，購買藍莓和火龍果檸檬口味。她評論道：「你如果也是亞洲味蕾，就會覺得這是一罐超甜的人工調味糖水，加上毫無口感的爆漿果汁晶球，嘴裡還會殘留甜菊代糖stevia的甜膩後味，壓根和珍奶一點關係都沒有。」而且飲料茶味、果汁的清爽感都沒有，包裝上的材料表是滿滿的化學添加物，但是創辦人當初輕描淡寫說只有3樣成份，「完全是一場誤會，這賣的是滿滿的科技與狠活啊」。

而飲料廠商並未死心，巧兒灶咖透露廠商改包裝叫Ghost Tea，在別的超市再出發了。

▲▼美食網紅巧兒灶咖試喝「Bobba」。（圖／翻攝自臉書）

▲巧兒灶咖稱飲料「小孩不愛吃」，指的是貓咪。（圖／翻攝自臉書）

▲▼美食網紅巧兒灶咖試喝「Bobba」。（圖／翻攝自臉書）

▲巧兒灶咖發現飲料換名字繼續賣。（圖／翻攝自臉書）

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