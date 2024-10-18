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恭喜！65歲陳昇要當阿公了　報喜：無比幸福與期待

記者蔡琛儀／台北報導

陳昇今年6月在沖繩成功舉辦畫展後，全心投入新寶島康樂隊即將發行的第13張新專輯《大波浪》；而他家裡近來也傳出好消息，兒子3年前結婚後，終於傳來陳昇即將成為阿公的好消息，這樁喜事全家人都期待了多年，讓他感到無比的幸福與期待。

▲▼陳昇和新寶島康樂隊將推出專輯《大波浪》。（圖／新樂園製作提供）

▲陳昇將升格當阿公。（圖／新樂園製作提供）

新寶島康樂隊第13張專輯《大波浪》，樂句中反映生活中的各種挑戰與波折，陳昇與他的創作夥伴，客家歌王黃連煜及排灣族音樂人阿Van，共同為這張專輯注入了他們對社會的敏銳觀察與獨特的浪漫情懷。 陳昇也在9月起於苗栗舉辦了5場取名為「小波浪」的不插電音樂會，他說：「作為一個表演的人，近距離的跟訴求的對象去理解彼此的需要很快就能回到創造、寫作的初衷。」這是陳昇做一場限定30個人近距離演出的起因。

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為了慶祝專輯的發行，陳昇也將攜手新寶島康樂隊於10月19日下午兩點在苗栗後龍「苗栗客家圓樓」舉辦一場免費的新歌演唱會，這場演唱會不僅是專輯的發布活動，更是陳昇與樂迷之間近距離互動的好機會，演出中，陳昇將會演唱新專輯中的多首歌曲，同時也會重溫一些經典作品。

▲▼陳昇和新寶島康樂隊將推出專輯《大波浪》。（圖／新樂園製作提供）

▲陳昇和新寶島康樂隊將推出專輯《大波浪》。（圖／新樂園製作提供）

在新歌演唱會之後，陳昇即將投入練團準備第31年的跨年演唱會。不過曾罹患口腔癌的他深知健康的重要性，近年來他將游泳和騎單車作為日常鍛鍊的主要方式。他每周固定游泳數次，並利用空閒時間騎單車，欣賞大自然的美景，讓心靈獲得放鬆，音樂跟繪畫的創作也受到許多啟發。

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