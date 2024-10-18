太可惡！周杰倫媽媽遭詐騙冒名賣票　他不忍了13字怒發聲

記者蔡琛儀／綜合報導

天王周杰倫（周董）即將在12月於台北大巨蛋開唱，除了是首位在大巨蛋開個人演唱會的歌手，也是他睽違7年的台灣演唱會，門票將在下週三開賣，已有許多粉絲摩拳擦掌在練習搶票，但也有許多黃牛紛紛出籠，甚至還有人假冒周杰倫媽媽葉惠美的身分在臉書發文，怪象頻傳。而周董稍早也親自發聲了。

▲周杰倫將在大巨蛋開唱。（圖／杰威爾音樂提供）

有不法人士假冒周杰倫媽媽葉惠美的身分，用葉惠美的英文名字開了臉書粉絲團，還PO出葉惠美和周董的合照，並寫：「我兒子的演出即將來臨，如果您需要門票，請與我聯絡。」另一篇則寫：「我叫葉惠美，是亞洲著名歌星周杰倫的媽媽，兒子最近有點忙於演唱會，所以我來幫他聯繫粉絲，你買票了嗎？預購票快來吧！」還說要先付訂金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 周杰倫媽媽遭不法人士冒用身分於網路上兜售演唱會黃牛票。（圖／翻攝臉書）

網友見狀紛紛留言：「有想過是假的，但沒想到那麼假」、「已購買，小孩很白癡」、「葉惠美竟然在黃牛他兒子」，謝和弦也留言開嗆：「再騙啊乾」，而周董本人則在IG上親自出面打假，不僅截圖該粉絲團帳號，並寫：「假冒我就算了，假冒我媽太扯了…」並特別在圖片上寫「Fake」，表明這個帳號是假的，防止粉絲遭到詐騙。

▲周杰倫親自出面打假。（圖／翻攝臉書）