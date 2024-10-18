洪榮宏21歲正妹女兒結婚　「前妻現任老公」霸氣致詞超閃

記者蔡琛儀／綜合報導

金曲歌王洪榮宏與前妻陳施羽的21歲正妹女兒洪美福日前與25歲的音樂人老公幸福完婚，陳施羽近日在社群曬出現任老公David在婚禮的祝福影片，讓她直誇：「我的幽默老公。」

▲洪榮宏女兒洪美福日前結婚。（圖／翻攝臉書／施羽/Gracie）

陳施羽2018年和David再婚後過得非常幸福，David在日前的婚禮上談到，沒想到女兒美福才21歲就結婚，「這個的日子到來，比我想像中的快，但是我還是非常開心。」他也提到，多年前在教會看到洪美福，發現她有著特別的氣質、待人更是有禮，「那時候我想說，如果有機會我一定要認識她的媽媽（指陳施羽）。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來David真的與陳施羽相識相戀，他幽默表示：「哇，我就忘記要問她養兒育女的事，我心裡想，孩子的事就交給上帝，我決定要好好照顧這個媽媽。」更放閃愛妻，並向繼女洪美福承諾，「 我一定會一生一世好好照顧妳媽媽，讓她不再黏妳，讓妳可以安安心心的出嫁，建立美滿的家庭。」

▲陳施羽與現任老公David。（圖／翻攝臉書／施羽/Gracie）

而David也對女婿喊話：「我非常高興有你這樣的女婿，也謝謝你承諾，在未來的一生疼惜愛護美福，歡迎你加入我們這個大家庭，從今天開始，你就多了三個兄弟，如果連姊姊未來的老公也算進去的話，你就多了四個兄弟。」幽默又感性的發言讓全場賓客都笑了。