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曾莞婷節目熄燈首發聲！　「主持4個月收攤」吐真實心境

記者王靖淳／綜合報導

由女星曾莞婷播出約4個月的節目《小姐姐請回答》今（17）日傳出即將收攤，TVBS事後也發布聲明證實此事，消息曝光後，引發外界討論。為此，曾莞婷稍早也透過社群發聲，「電視台有不同的策略，我也有接下來的規畫，所以節目就按照原定計劃到11月份。」

▲▼曾莞婷（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

▲曾莞婷。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

曾莞婷分享她與TVBS節目合作的最新動向，並感謝觀眾及粉絲們的關心。她表示，原定與TVBS製作單位的合約即將於11月到期，而節目也將按照既定計劃至11月結束。曾莞婷感謝TVBS給予她這次機會，讓她在節目中有了不同的嘗試與成長，並吸收到許多寶貴的經驗與養分。

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▲▼曾莞婷（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

▲曾莞婷主持《小姐姐請回答》。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

曾莞婷透露，電視台有其未來的規畫，而她自己也有接下來的發展計畫，因此這次的節目合作將如期結束。她對於過去這段時間的合作表達深深的感謝，並對節目團隊的照顧表示謝意。不過，曾莞婷也興奮宣布，她將再與TVBS合作，出演新戲《秘書俱樂部》，她表示期待能以不同的面貌與觀眾見面，也希望大家能繼續支持她，喜歡她的新角色。

【曾莞婷臉書全文】

首先謝謝大家的關心，本來最近也打算要跟大家分享這個消息，因為我們與TVBS製作單位的合約原定就是安排到11月，很感謝他們給我這個機會有不同的嘗試，也讓我在節目中吸收不同的養分，電視台有不同的策略，我也有接下來的規畫，所以節目就按照原定計劃到11月份
很感謝TVBS一直以來的照顧，很快的我又會在和TVBS新作《秘書俱樂部》中跟大家見面，敬請期待不同面貌的我，也希望大家喜歡不斷挑戰自我的曾莞婷

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