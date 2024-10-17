美國女星涉嫌家暴遭逮捕！「男友帶傷衝警局求救」她160萬交保

記者劉宛欣／綜合報導

奧斯卡獎得主克林伊斯威特（Clint Eastwood）的女兒法蘭西絲卡伊斯威特（Francesca Eastwood），近日因涉嫌家暴重罪在洛杉磯被逮捕，引發外界關注。據外媒《TMZ》報導，法蘭西絲卡與男友在比佛利山莊開車時爆發激烈口角，最終演變成肢體衝突，男友報警求助，法蘭西絲卡隨後被警方逮捕。

▲法蘭西絲卡伊斯威特遭控家暴男友。（圖／路透）

根據消息指出，當時男友接獲警方建議，駕車前往比佛利山莊警察局的安全區域與警方會面。抵達後，警方發現男友身上有傷，因此以家暴罪將法蘭西絲卡逮捕，並記錄在案。男友則拒絕接受任何醫療協助，而法蘭西絲卡最後以5萬美元（約160.8萬台幣）交保釋放。

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▲法蘭西絲卡伊斯威特最後以5萬美元交保。（圖／翻攝自Francesca Eastwood Instagram）

目前尚不清楚涉事的男友是否為法蘭西絲卡的現任伴侶、演員亞歷山大瑞斯（Alexander Wraith）。兩人自2018年開始交往，並育有一名6歲的兒子Titan。亞歷山大過去與前妻莉莉蓋爾德（Lili Gaildraud）結婚8年，2018年6月提出離婚申請，當時已與法蘭西絲卡交往。亞歷山大曾表示，他與前妻早在3年前就已分居。