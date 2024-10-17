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李雅英自爆「暈船」的秘密　熱愛這位男星恐成全民公敵

記者葉文正／台北報導

TVBS近期推出以「鞋」為主題的名人訪談網路節目《鞋來開箱》，由TVBS記者張良瑜擔任主持人，首播邀請到職業籃球隊 新北國王總經理毛加恩，帶來幾雙珍藏的籃球鞋款與背後故事，獲得網友許多迴響。第二集更特別邀請到富邦悍將Fubon Angels 啦啦隊的韓籍隊員李雅英，節目中除了分享她在應援舞蹈的實著鞋款、手工修改啦啦隊服外，在花絮專訪中，更自爆讓她「暈船」的秘密理想對象，張良瑜聽聞，直呼李雅英恐成女性公敵。
▲富邦悍將啦啦隊女神李雅英(左)，在TVBS網路節目「鞋來開箱」中分享來台應援故事。（圖／TVBS提供）

▲富邦悍將啦啦隊女神李雅英(左)，在TVBS網路節目《鞋來開箱》中分享來台應援故事。（圖／TVBS提供）
TVBS全新網路節目《鞋來開箱》，第二集邀請到Fubon Angels陣中有著「32撞女神」稱號的李雅英，節目中她特別帶來她在應援中實際穿著的鞋款，也分享到在練習舞蹈時，都會選擇穿著舒適的鞋子避免受傷。主持人提到先前社群流傳一段李雅英穿著高跟鞋跳舞的影片，讓許多人都很訝異可以跳得這麼流暢，李雅英卻自嘲說道，「大家只有看到最漂亮跳舞的那一段，但有些花絮是跳完之後，走路馬上變成（左搖右擺）很難走的姿勢。」她補充其實穿高跟鞋跳舞時，會選擇腳步動作較少、手部動作較多的舞蹈，降低腳部負擔。

▲富邦悍將啦啦隊女神李雅英(左)，在TVBS網路節目「鞋來開箱」中分享來台應援故事。（圖／TVBS提供）

▲女神李雅英。（圖／TVBS提供）

李雅英說到來台應援面臨到最大的挑戰，其實是台灣的酷暑，更笑著說自己學中文時，最常說的字就是「熱熱熱」；同時她更也很感謝場邊許多球迷準備各種大小尺寸的電風扇，以及冰塊幫啦啦隊員們降溫。總是以陽光活力形象示人的李雅英，在光鮮亮麗的外表下，也隱藏著不為人知的辛苦經歷。李雅英分享，有一次頂著炎熱天氣，應援台韓職棒交流賽，儘管身體不適仍舊吃藥堅持下去，「感覺頭很痛，應該是中暑，因為實在是太痛了，所以我吃了很多藥，但還是不太舒服。」活動最後甚至呈現眼神渙散的狀，李雅英來台奮鬥背後的艱辛，也讓粉絲難以想像。

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▲富邦悍將啦啦隊女神李雅英(左)，在TVBS網路節目「鞋來開箱」中分享來台應援故事。（圖／TVBS提供）

▲李雅英透露自己很愛許光漢。（圖／TVBS提供）

專訪時，主持人也問到令粉絲好奇的問題：李雅英的理想對象。面帶羞怯的李雅英猶豫之後，說道「這是我自己的秘密。」隨後才小聲地告訴主持人，她的理想對象居然是瘋迷台日韓的「全民男神」許光漢。主持人一聽便說，他是台灣眾多少女的偶像，這樣你會有很多敵人。李雅英聞言，無奈直呼「啊，怎麼辦？」超可愛反應更讓現場眾人徹底融化。《鞋來開箱》李雅英全集內容，已於《TVBS NEWS》YouTube頻道完整上線；《娛樂頭條》專訪花絮將於10/18（五）晚間6點曝光上線播出。

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