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小吳新片出包「60％OFF喊6折」！　緊急發聲道歉：講錯很抱歉

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber見習網美小吳日前到溫哥華參加高中同學的婚禮，並趁空檔到當地逛街，把購物過程拍成影片，不過他在看到商品折扣時，把「60% OFF」說成是6折，影片曝光後，有網友在Dcard發文吐槽表示傻眼，立即掀起不少討論。為此，小吳今（17）日也透過IG限動發聲道歉，坦言影片中有兩處錯誤，「我講錯，很抱歉！」

▲▼小吳

▲小吳。（圖／翻攝自Facebook／見習網美小吳）

小吳坦言，非常感謝粉絲的熱心提醒，幫助他意識到影片中的問題，同時也承認自己在某些資訊上確實疏忽。首先，小吳提到在影片中曾誤解星巴克的結帳系統，當時他表示「加拿大星巴克強制收取20%小費」，後來經粉絲指正，小吳發現實際上結帳頁面最下方有「NO TIP」選項，當時沒有留意到，因此澄清星巴克並不強制收小費。

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▲▼小吳（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

▲小吳看著60%OFF喊6折。（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

影片中在介紹The North Face商品折扣時，小吳把「60% OFF」說成是6折，引發觀眾疑惑。他在文中澄清，這是一個口誤，實際折扣應該是4折，並建議有興趣的觀眾可以趕緊前往搶購優惠商品。事實上，有網友在看了小吳的影片後，透過Dcard發文，認為對方描述加拿大星巴克「強制收20%小費」的說法不符合事實，因為他在溫哥華的星巴克多次消費時，從未遇到強制收小費的情況。

▲▼小吳（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

▲網友發文吐槽小吳的新片。（圖／翻攝自Dcard）

該網友還提到，影片中實際畫面顯示，有「Other」和「No tip」的選項，不過小吳似乎因為誤解操作界面，錯誤解讀付款頁面，這段錯誤資訊還被剪輯在影片開頭預告，成為吸引觀眾的亮點，讓網友擔憂會誤導大量觀眾。他在文中呼籲小吳團隊應該在影片後續進行修正，並希望能附上正確的資訊，以免觀眾對加拿大的消費習慣產生誤解。

▲▼小吳

▲小吳IG發聲道歉。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

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見習網美小吳, 網紅, YouTuber

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