金鐘主持剩2天…姚淳耀壓力大到暴瘦　親曝「體重53kg」全場傻眼

記者黃庠棻／台北報導

「第59屆金鐘獎」節目類及戲劇類金鐘獎典禮將分別於10月18日及10月19日在台北流行音樂中心正式登場。其中，由姚淳耀主持的戲劇類金鐘獎典禮將在19日舉行，今（17）日他率先出席時尚品牌代言記者會，也坦言這一個月來自己壓力超大。

▲姚淳耀出席品牌形象店開幕。（圖／記者黃克翔攝）

姚淳耀今（17）日在誠品南西店出席時尚品牌代言記者會，透露因為接下戲劇類金鐘獎典禮主持棒，近期睡覺都會做惡夢，夢到自己講話卡詞，醒來後還在半夢半醒之間咬了一下嘴唇，確認自己是在做夢，超真實的過程讓眾人一聽馬上笑翻。

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▲姚淳耀將主持金鐘獎。（圖／記者黃克翔攝）

所幸，姚淳耀在準備典禮主持的過程中，先是請教了前輩謝盈萱，對方再引薦了曾寶儀，他說道「寶儀姐非常溫暖，會給予我很多加油打氣」，最後遇到第三位貴人Lulu，他分享了兩人見面的過程，表示對方幫他順了一遍開場稿，一起討論了3、4個小時，大讚對方「很厲害，開場稿都可以信手捻來」。

▲姚淳耀將主持金鐘獎。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，姚淳耀除了分享準備典禮過程之外，也透露自己壓力大到五、六點就會自動醒來，一睜眼就反覆練習，甚至出現拉肚子、頭痛的症狀，瘦了約3、4公斤，身高178公分的他說道「現在大約52、53公斤」，此話一出立刻讓眾人驚呼，他才意識到自己緊張到語無倫次，重申是「62、63公斤」。

▲姚淳耀將主持金鐘獎。（圖／記者黃克翔攝）

此外，姚淳耀為了主持金鐘典禮付出許多努力，除了加強流利口條之外，他還到山區慢跑就為了訓練肺活量，只不過跑著跑著竟然出意外，一轉身發現手臂被蜜蜂叮到，傷口腫了約三四天時間，幸好紅腫目前已經好了許多。