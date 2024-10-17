剛播4個月！曾莞婷獨挑主持《小姐姐請回答》爆收攤 已悄錄最後1集

▲曾莞婷主持《小姐姐請回答》疑因收視不佳收攤。（翻攝自曾莞婷臉書）



圖文／鏡週刊

曾莞婷今年6月接下TVBS《小姐姐請回答》節目，遭質疑是擠掉藍心湄《女人我最大》節目週五時段，開播記者會她否認擠掉藍心湄，卻也坦言獨挑大樑主持壓力相當大，事隔4個月，本刊掌握獨家消息，《小姐姐請回答》開播以來收視始終未如預期已於近期收攤。

由B2製作的《小姐姐請回答》節目於今年6月開播，每週五晚間9點在TVBS播出，當時傳出是因為《女人我最大》收視不佳，電視台找曾莞婷來主持《小姐姐請回答》試水溫，期盼新的節目型態能拉抬該時段收視。

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對於主持新節目卻遭質疑擠掉藍心湄節目，來救收視，當時曾莞婷在節目開播記者會上更是否認「擠掉」藍心湄的節目，並強調藍心湄地位是無可取代，且有透過朋友打過招呼。而首次獨挑大梁主持節目的她，甚至傳出每一集製作費比《女人我最大》還高，當時曾莞婷受訪時否認自己主持費高，還四兩撥千斤開玩笑說「應該是工作人員拿太多」，卻沒想到主持4個月，節目收視不見起色，已於近日錄製最後一集後悄悄收攤。



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