記者張筱涵／綜合報導

韓經紀公司Big Planet Made（簡稱BPM娛樂）經紀人A某因向非法貸款公司借款，無法償還而擅自洩露藝人聯絡資訊的事件引發關注。BPM娛樂母公司「One Hundred」公告已將A某辭退，並計劃對相關非法貸款公司採取法律行動。

▲BPM娛樂旗下藝人。（圖／翻攝自NAVER）



綜合韓媒報導，A某將BPM娛樂的員工及旗下藝人（泰民、李茂珍、BE'O、VIVIZ、BADVILLIAN、河成雲、Ren、許閣、李昇基、李壽根共18人）的聯絡方式作為抵押，從40多家非法貸款公司借款，由於無法還款，這些貸款公司自上月起頻繁向A某提供的聯絡方式發送恐嚇電話及簡訊。

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經BPM娛樂深入調查後，發現A某洩露的電話超過1200則，包含公司員工、藝人及其他經紀人的資訊，甚至涉及A某之前任職公司的聯絡人。One Hundred強調，非法貸款公司至今仍在對BPM娛樂的員工發出威脅，隨著時間推移，恐怕會聯絡到更多A某手機中的聯絡人。

One Hundred呼籲：「若因A某的貸款問題而接到非法貸款公司的恐嚇電話或簡訊，請立刻向警方報案。」公司也對個資外洩的受害者表示深切歉意，並承諾將全力解決此問題。目前A某已經被辭退，公司已準備對相關非法貸款公司提起法律訴訟，以防止類似事件再次發生。