記者吳睿慈／台北報導

ChrisFlow唐仲彣曾與高爾宣、婁峻碩、芮德共組饒舌團體CHING G SQUAD，單身2年的他，推出新歌〈GIMME MORE〉，透過音樂告白未來的女友，從歌中洩密最近「想愛」的心境，坦言：「有開始認真地在找對象，這首歌就是希望未來有機會的話，能唱給她聽！」大方官宣找女友，公布真命天女的條件。

▲婁峻碩、高爾宣全脫單，ChrisFlow唐仲彣也想談戀愛了。（圖／星河音樂工作室提供）

ChrisFlow唐仲彣單身兩年，坦承最近陸續認識不錯的新朋友，正視自己想談戀愛渴望的心情，新歌〈GIMME MORE〉是對未來女友告白的情歌，大方承認：「真的單身很久啦！如果有好的對象，我想唱這首歌跟她傳達我的心意，把這首歌當成我跟她(未來女友)的定情曲，然後好好地談一場戀愛！」被問到自己未來女友的條件？他回答「希望對方專情、有自己的事業，喜歡運動」。雙魚座的他不忘強調：「希望未來女友共感能力強，跟我的情緒TEMPLE的對上，不僅談得來，而且還是對方的靈魂伴侶。」

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▲唐仲彣公開女友條件。（圖／星河音樂工作室提供）



拍攝歌曲MV時，ChrisFlow唐仲彣化身「行動發電機」，眼神滿滿愛意，他也被工作人員虧「這支MV像是『徵友』影片，好像對喜歡的人說，跟我交往吧」。提及雙魚座的自己曾做過最浪漫的事？ChrisFlow唐仲彣笑說：「之前都是很『直男式』的浪漫，像是帶之前女友去燭光晚餐，但現在的想法變了，反而想帶對方去一些沒人去過的秘境探險，創造專屬兩人的回憶！」

▲▼ChrisFlow唐仲彣新歌獻給未來女友。（圖／星河音樂工作室提供）



〈GIMME MORE〉從創作到MV都請來圈內的音樂人助陣，其中編曲部分找到R&B歌手AC阿蘭助陣吉他演奏，增添音樂的豐富度與呈現，MV則力邀找來好友饒舌歌手、同時也是影像工作者的Staco跨刀掌鏡，了解ChrisFlow唐仲彣個性的他以擅長構圖功力及現場景色呈現畫面，拍攝出這支充滿浪漫與甜蜜氛圍的影像作品。

沉潛1年的ChrisFlow唐仲彣從工作到生活都向前邁出一大步，他更語帶玄機地買個關子說到：「未來將會與一些各位意想不到的音樂人合作，也希望各位可以期待接下來的作品！下半年會持續釋出新的作品，繼續抱持學習的心精進自己，希望大家透過我的創作，能認識更多不一樣的我！」