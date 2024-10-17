ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《陰陽師0》染谷將太鏟肉8kg有遺憾　山崎賢人大方認：偷走他點子

記者吳睿慈／綜合報導

日本古裝奇幻大片《陰陽師0》改編自原著小說，主角主角「晴明」與「博雅」宛如平安時代的「福爾摩斯」與「華生」，找來染谷將太、山崎賢人搭擋演出，染谷將太為此減重8公斤，只是沒有減到完美的重量，也成為這次演出他的小小遺憾。

▲染谷將太、山崎賢人大方認：偷走他點子。（圖／采昌提供）

▲染谷將太、山崎賢人搭擋「博雅」與「晴明」。（圖／采昌提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《陰陽師0》是《陰陽師》系列的全新篇章電影，導演佐藤嗣麻子為創造出「凹凸二人組」的感覺，特意在選角上想要製造身高的差距，她表示：「晴明會扮演吐槽的角色，所以需要一位能夠出色接哏的人來演出博雅，此外還要負責片中談戀愛的戲份，這需要相當高超的演技。」思考過後，她認為唯有日本實力派演員染谷將太才能勝任，因此邀他來演出。

▲▼《陰陽師0》染谷將太鏟肉8kg有遺憾　山崎賢人大方認：偷走他點子。（圖／采昌提供）

▲染谷將太詮釋源博雅，不僅為了本片訓練馬術，更積極減重。（圖／采昌提供）

接獲邀約之後，染谷將太為本片下足功夫，像是片中的騎馬戲份，他與山崎賢人一同接受馬術訓練，難得的經驗卻讓他苦惱喊道：「其實最困難的就是騎馬，這是時代作品中特有的部分，但不論練習多少次，最終都還是要看馬的心情啊！」同時，他還得減去先前拍攝日劇《相撲聖域》所增加的10公斤，他對此分享：「導演有告訴我要減肥並保持下去，最後減掉7、8公斤，沒有完美減回去原本的重量。」成為本次演出的遺憾。

▲▼《陰陽師0》染谷將太鏟肉8kg有遺憾　山崎賢人大方認：偷走他點子。（圖／采昌提供）

▲《陰陽師0》山崎賢人在飾演晴明時，承認染谷將太的點子。（圖／采昌提供）

值得一提的是，在拍攝《陰陽師0》前夕，山崎賢人與染谷將太特別進行「角色互換」研討會，透過演繹不同的模式，掌握人物可能的行為與反應。當染谷將太在演練晴明的角色時，帶有個人風格的演出，讓山崎賢人大讚：「他沒有試圖模仿任何人，或強行創造什麼，而是以自己的風格在詮釋，我覺得真的是太棒了，他在感情與技術方面的運用都十分出色，我真的很喜歡！」他甚至自爆：「我有從染谷那邊偷走一些晴明的優點。」而染谷將太也謙虛表示：「我沒有借鑒自己，是我借鑒了角色，一邊演出也一邊在調整。」《陰陽師0》18日在台上映。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

推薦閱讀

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！被糾正3舉動 台女星：吃得很不消化

日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！被糾正3舉動 台女星：吃得很不消化

八點檔女神深夜宣布結婚！　拍婚紗「霸氣摟新郎」：這次不是工作

八點檔女神深夜宣布結婚！　拍婚紗「霸氣摟新郎」：這次不是工作

大飛認愛了「女方身份曝光」！分手楊晨熙曾自我懷疑　轉念遇到真愛

大飛認愛了「女方身份曝光」！分手楊晨熙曾自我懷疑　轉念遇到真愛

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

連恩佩恩最後IG發文是「哀悼文」　墜樓亡震驚星友人：心碎了

連恩佩恩最後IG發文是「哀悼文」　墜樓亡震驚星友人：心碎了

連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」　救護人員曝搶救過程！

連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」　救護人員曝搶救過程！

《不熙娣》班底幫網紅出櫃　小S撂重話：LET IT GO！

《不熙娣》班底幫網紅出櫃　小S撂重話：LET IT GO！

快訊／資深日星西田敏行家中逝世　享壽76歲…病痛纏身坐輪椅拍戲

快訊／資深日星西田敏行家中逝世　享壽76歲…病痛纏身坐輪椅拍戲

妮婭分手Joeman半年就認愛　被質疑「太快」曝心聲：為什麼不能找幸福

妮婭分手Joeman半年就認愛　被質疑「太快」曝心聲：為什麼不能找幸福

丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真的生氣

丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真的生氣

表態不到位！　吳慷仁被陸媒評論「表現一言難盡」：別辜負期待

表態不到位！　吳慷仁被陸媒評論「表現一言難盡」：別辜負期待

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！被糾正3舉動 台女星：吃得很不消化

八點檔女神深夜宣布結婚！　拍婚紗「霸氣摟新郎」：這次不是工作

大飛認愛了「女方身份曝光」！分手楊晨熙曾自我懷疑　轉念遇到真愛

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

連恩佩恩最後IG發文是「哀悼文」　墜樓亡震驚星友人：心碎了

連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」　救護人員曝搶救過程！

《不熙娣》班底幫網紅出櫃　小S撂重話：LET IT GO！

快訊／資深日星西田敏行家中逝世　享壽76歲…病痛纏身坐輪椅拍戲

妮婭分手Joeman半年就認愛　被質疑「太快」曝心聲：為什麼不能找幸福

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陰陽師0, 染谷將太, 山崎賢人

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 婁峻碩、高爾宣全脫單　「天菜團員」單身2年想愛了⋯公布徵友條件
  2. 《陰陽師0》染谷將太鏟肉8kg有遺憾　山崎賢人大方認：偷走他點子
  3. 王大陸又出包？錄影傻問「主持人是誰」　小S走心尷尬場面曝光
  4. 大蛇丸認了「全聯買菜認識女友」！2個月後交往：還沒同床 戀愛細節曝
  5. 八點檔女神閃婚認「懷孕4個月」　罩杯D→F只胖1KG轉身完全看不出
  6. 《派遣女醫》西田敏行驟逝公司回應！米倉涼子悲痛：昨天才說過話
  7. 馬幼興哽咽「沒見到母親最後一面」：我答應您的事會做到
  8. 鏡頭還在拍！主持人當場羞辱「誰叫這白癡來」 風田哽咽給1線索：很委屈
  9. One Direction去年「最接近重組」新歌都有了！　連恩離世永遠五缺一
  10. 《微笑2》這張臉為什麼很眼熟？因他老爸瞪了我們44年

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366