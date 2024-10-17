《陰陽師0》染谷將太鏟肉8kg有遺憾　山崎賢人大方認：偷走他點子

記者吳睿慈／綜合報導

日本古裝奇幻大片《陰陽師0》改編自原著小說，主角主角「晴明」與「博雅」宛如平安時代的「福爾摩斯」與「華生」，找來染谷將太、山崎賢人搭擋演出，染谷將太為此減重8公斤，只是沒有減到完美的重量，也成為這次演出他的小小遺憾。

▲染谷將太、山崎賢人搭擋「博雅」與「晴明」。（圖／采昌提供）



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《陰陽師0》是《陰陽師》系列的全新篇章電影，導演佐藤嗣麻子為創造出「凹凸二人組」的感覺，特意在選角上想要製造身高的差距，她表示：「晴明會扮演吐槽的角色，所以需要一位能夠出色接哏的人來演出博雅，此外還要負責片中談戀愛的戲份，這需要相當高超的演技。」思考過後，她認為唯有日本實力派演員染谷將太才能勝任，因此邀他來演出。

▲染谷將太詮釋源博雅，不僅為了本片訓練馬術，更積極減重。（圖／采昌提供）



接獲邀約之後，染谷將太為本片下足功夫，像是片中的騎馬戲份，他與山崎賢人一同接受馬術訓練，難得的經驗卻讓他苦惱喊道：「其實最困難的就是騎馬，這是時代作品中特有的部分，但不論練習多少次，最終都還是要看馬的心情啊！」同時，他還得減去先前拍攝日劇《相撲聖域》所增加的10公斤，他對此分享：「導演有告訴我要減肥並保持下去，最後減掉7、8公斤，沒有完美減回去原本的重量。」成為本次演出的遺憾。

▲《陰陽師0》山崎賢人在飾演晴明時，承認染谷將太的點子。（圖／采昌提供）



值得一提的是，在拍攝《陰陽師0》前夕，山崎賢人與染谷將太特別進行「角色互換」研討會，透過演繹不同的模式，掌握人物可能的行為與反應。當染谷將太在演練晴明的角色時，帶有個人風格的演出，讓山崎賢人大讚：「他沒有試圖模仿任何人，或強行創造什麼，而是以自己的風格在詮釋，我覺得真的是太棒了，他在感情與技術方面的運用都十分出色，我真的很喜歡！」他甚至自爆：「我有從染谷那邊偷走一些晴明的優點。」而染谷將太也謙虛表示：「我沒有借鑒自己，是我借鑒了角色，一邊演出也一邊在調整。」《陰陽師0》18日在台上映。