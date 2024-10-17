ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

朴敘俊挑劇本準則公開　爆料崔宇植嗆聲「想把他踩腳下」

文／妞新聞

從《三流之路》、《金秘書為何那樣》、《梨泰院Class》到今年的話題Netflix影集《京城怪物：第 2 季》，韓國男神「朴敘俊」同時還進軍國際，登上漫威電影宇宙電影《驚奇隊長2》，在影劇圈擁有高影響力，最近罕見登上鄭在炯主持的YouTube頻道談話節目《妖精在炯》，展現私下真實面貌。

朴敘俊挑劇本準則公開

爆料崔宇植「超囂張嗆聲」

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

박서준（@bn_sj2013）分享的貼文

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲朴敘俊。（圖／Youtube／요정재형，下同）

每部作品話題度都拉好拉滿的他，也被主持人問到挑劇本的基準，朴敘俊坦言：「劇本要讓人覺得有趣，角色本身除了我能詮釋之外，也希望不要與以往角色重複，想要展現不一樣的新面貌」，也透露在戲劇《三流之路》中，業界好友「崔宇植」義氣客串幫了大忙，兩人的互助好友誼，也延伸到之後的奧斯卡金像獎電影《寄生上流》，當時也找了朴敘俊驚喜出演。

不過溫馨友誼故事才講到一半，朴敘俊就話鋒一轉大爆料，他表示在《寄生上流》拍攝時，導演奉俊昊曾經詢問崔宇植：「你在世界上最想踩在腳下（超越）的人是誰」，當時的崔宇植大發豪語回答：「我嗎？當然是朴敘俊囉！」朴敘俊一邊詆毀好友形象、還一邊欠揍模仿引發全場爆笑。（是開玩笑的大家不要當真XD）

羅PD實境秀固定班底

自爆《尹食堂》系列幕後心境

不只在影劇圈是一線大咖演員，朴敘俊也因為被「綜藝之神」羅䁐錫PD受邀加入實境秀節目《尹食堂2》，正式開啟綜藝之路，在之後的延伸節目《尹STAY》、《瑞鎮家》1、2季也固定出演，升職為全能「朴代理」、狂圈大批粉絲，不過他卻透露早在首度出演時就壓力山大，由於出演的都是演藝圈大前輩，身為忙內又很少出演綜藝的他，回想當時心境大呼：「比考大學高考還壓力大，坐飛機維持同一姿勢到目的地，壓迫感就是如此大。」

最後完全入戲變身「社會打工仔」的他，也適應了好幾季的餐旅職場實境秀，不過在主持人的暗示之下，還是認了：「有點厭煩了～」（笑）但他也坦言出演綜藝後『廣告量直線上升』，讓本業演員的朴敘俊心理不平衡怒喊：「我演戲演得要死要活結果這樣」，整集都超有亮點，妞妞們必須補起來！

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

《瑞鎮家2》有多累？員工朴敘俊＋高旻示曬「回國昏死照」爆熱議，苦喊：實習生的人生

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

餵魚見貓站池邊「以為是好奇」 下秒一撈獵物Get！眾人全驚呼

推薦閱讀

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

八點檔女神深夜宣布結婚！　拍婚紗「霸氣摟新郎」：這次不是工作

八點檔女神深夜宣布結婚！　拍婚紗「霸氣摟新郎」：這次不是工作

日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！被糾正3舉動 台女星：吃得很不消化

日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！被糾正3舉動 台女星：吃得很不消化

大飛認愛了「女方身份曝光」！分手楊晨熙曾自我懷疑　轉念遇到真愛

大飛認愛了「女方身份曝光」！分手楊晨熙曾自我懷疑　轉念遇到真愛

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真的生氣

丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真的生氣

連恩佩恩最後IG發文是「哀悼文」　墜樓亡震驚星友人：心碎了

連恩佩恩最後IG發文是「哀悼文」　墜樓亡震驚星友人：心碎了

鏡頭還在拍！主持人當場羞辱「誰叫這白癡來」 風田哽咽給1線索：很委屈

鏡頭還在拍！主持人當場羞辱「誰叫這白癡來」 風田哽咽給1線索：很委屈

八點檔女神閃婚認「懷孕4個月」　罩杯D→F只胖1KG轉身完全看不出

八點檔女神閃婚認「懷孕4個月」　罩杯D→F只胖1KG轉身完全看不出

連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」　救護人員曝搶救過程！

連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」　救護人員曝搶救過程！

《不熙娣》班底幫網紅出櫃　小S撂重話：LET IT GO！

《不熙娣》班底幫網紅出櫃　小S撂重話：LET IT GO！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

八點檔女神深夜宣布結婚！　拍婚紗「霸氣摟新郎」：這次不是工作

日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！被糾正3舉動 台女星：吃得很不消化

大飛認愛了「女方身份曝光」！分手楊晨熙曾自我懷疑　轉念遇到真愛

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真的生氣

連恩佩恩最後IG發文是「哀悼文」　墜樓亡震驚星友人：心碎了

鏡頭還在拍！主持人當場羞辱「誰叫這白癡來」 風田哽咽給1線索：很委屈

八點檔女神閃婚認「懷孕4個月」　罩杯D→F只胖1KG轉身完全看不出

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Niusnews妞新聞, 朴敘俊, 崔宇植, 妖精在炯

讀者迴響

最新新聞更多

  1. NanaQ認愛天菜刺青男！　「放閃報備行程」男友甜答：100分女友
  2. 女神籃籃想做網拍副業！　撿貨速度超快
  3. 王家梁「體適能顧問證照」到手！　爽喊：叫我王教練
  4. 美國女星涉嫌家暴遭逮捕！「男友帶傷衝警局求救」她160萬交保
  5. 已拿2座金鐘！藍葦華演八點檔「入圍亞洲電視大獎」對手是范逸臣
  6. 打火英雄→酒吧調酒師！夏騰宏「一對一練習」帥到連酒保都被圈粉
  7. 連恩生前遭爆恐怖情人「逼墮胎、劈腿粉絲」　前未婚妻毀滅爆料遭炎上
  8. 宮﨑駿認「創作新片ing」粉絲嗨炸　跪著看完《與夢前行》紀錄片
  9. 安心亞太信任朋友…自爆「床頭放50萬」　對方一聽反應讓她傻眼！
  10. 小吳新片出包「60％OFF喊6折」！　緊急發聲道歉：講錯很抱歉

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366