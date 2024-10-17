朴敘俊挑劇本準則公開　爆料崔宇植嗆聲「想把他踩腳下」

文／妞新聞

從《三流之路》、《金秘書為何那樣》、《梨泰院Class》到今年的話題Netflix影集《京城怪物：第 2 季》，韓國男神「朴敘俊」同時還進軍國際，登上漫威電影宇宙電影《驚奇隊長2》，在影劇圈擁有高影響力，最近罕見登上鄭在炯主持的YouTube頻道談話節目《妖精在炯》，展現私下真實面貌。

朴敘俊挑劇本準則公開

爆料崔宇植「超囂張嗆聲」

▲朴敘俊。（圖／Youtube／요정재형，下同）



每部作品話題度都拉好拉滿的他，也被主持人問到挑劇本的基準，朴敘俊坦言：「劇本要讓人覺得有趣，角色本身除了我能詮釋之外，也希望不要與以往角色重複，想要展現不一樣的新面貌」，也透露在戲劇《三流之路》中，業界好友「崔宇植」義氣客串幫了大忙，兩人的互助好友誼，也延伸到之後的奧斯卡金像獎電影《寄生上流》，當時也找了朴敘俊驚喜出演。

不過溫馨友誼故事才講到一半，朴敘俊就話鋒一轉大爆料，他表示在《寄生上流》拍攝時，導演奉俊昊曾經詢問崔宇植：「你在世界上最想踩在腳下（超越）的人是誰」，當時的崔宇植大發豪語回答：「我嗎？當然是朴敘俊囉！」朴敘俊一邊詆毀好友形象、還一邊欠揍模仿引發全場爆笑。（是開玩笑的大家不要當真XD）

羅PD實境秀固定班底

自爆《尹食堂》系列幕後心境

不只在影劇圈是一線大咖演員，朴敘俊也因為被「綜藝之神」羅䁐錫PD受邀加入實境秀節目《尹食堂2》，正式開啟綜藝之路，在之後的延伸節目《尹STAY》、《瑞鎮家》1、2季也固定出演，升職為全能「朴代理」、狂圈大批粉絲，不過他卻透露早在首度出演時就壓力山大，由於出演的都是演藝圈大前輩，身為忙內又很少出演綜藝的他，回想當時心境大呼：「比考大學高考還壓力大，坐飛機維持同一姿勢到目的地，壓迫感就是如此大。」

最後完全入戲變身「社會打工仔」的他，也適應了好幾季的餐旅職場實境秀，不過在主持人的暗示之下，還是認了：「有點厭煩了～」（笑）但他也坦言出演綜藝後『廣告量直線上升』，讓本業演員的朴敘俊心理不平衡怒喊：「我演戲演得要死要活結果這樣」，整集都超有亮點，妞妞們必須補起來！

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