迎接j-hope退伍！Jin跪地幫記者舉麥：妳會入鏡⋯　紳士對話全場融化

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）迎來第二位成員j-hope退伍，團體感情要好，大哥Jin特地現身迎接，場上也因此出現小插曲，記者跪在前方舉麥時，Jin體恤媒體辛苦，默默上前接下麥克風，還輕聲表示「我幫您舉，您這樣會入鏡。」他的紳士舉動，讓全場發出少女般的尖叫聲，稱讚他「太貼心了」。

▲▼Jin體恤記者舉麥很辛苦，默默上前接下麥克風，並告訴對方「我來舉就好」。（圖／翻攝自Dispatch）



[廣告]請繼續往下閱讀...

j-hope於17日正式退伍，結束1年半的軍中生活，大哥Jin特地到場接駕，他則擺出敬禮的姿勢，供四面八方的媒體記者拍照，現場進行一小段聯訪時間，Jin還虧他「你是什麼大明星嗎，這麼多麥克風。」兩人相愛相殺的互動，令歌迷看得津津有味。

只是麥克風數量過多，一名女記者只能跪在j-hope前方收音，Jin體恤媒體辛苦，他默默走上前接下沈重的麥克風表示：「我來舉就好了，您會入鏡。」女記者感到愧疚先是婉拒「麥克風很重」，但他接著回應「您這樣會入鏡」，才成功勸退女記者，接下近10支麥克風幫忙收音。

▲Jin縮在前方乖乖捧著記者的麥。（圖／翻攝自Dispatch）



j-hope看見此景，不忘感謝：「我們Jin哥，麻煩你了！」他接著報平安「我健健康康地退伍了」，除了向遠道而來的記者們說聲感謝，還有多虧的粉絲支持，以及服役地區居民的，照顧才能好好退伍，最後他在鏡頭前送上飛吻，採訪才告一段落。

只是Jin的貼心舉動登上韓網，粉絲在鏡頭前尖叫回應「太暖了」、「Jin蹲著太可愛了」、「幫記者舉麥怎麼這麼讓人心動」。