日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！被糾正3舉動 台女星：吃得很不消化

記者潘慧中／綜合報導
58歲女星胡文英有著「凍齡美魔女」的封號，不時會和粉絲分享生活點滴。最近和朋友們去日本遊玩的她，17日透露一行人體驗立食到一半，老闆突然生氣拍桌，讓她相當無奈，「這早餐吃得很不消化。」
▲胡文英首次體驗站著吃的文化。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）
胡文英之前從未在日本立食過，這是她首次體驗站著吃的文化，和朋友們一起吃蕎麥麵。沒想到，和友人閒聊幾句就立刻被糾正，朋友想和伴侶站同一個位子吃則是「被老闆生氣的拍桌子阻止」。
▲▼胡文英和友人不斷被老闆糾正。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）
不只這樣，胡文英和朋友們合照也被阻止，「因為我朋友拍攝到老闆」，氣氛頓時變得很凝重，也讓這頓早餐難以消化。
▲▼胡文英最近和朋友們去日本玩。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）
因此，胡文英藉此提醒大家在日本立食的4個注意事項，不要閒聊、拍攝不要照到老闆、禁止兩人在同一位子吃、盡速吃完別讓後面客人等太久，「我們錯誤的方式希望能讓他人引以為戒。」
胡文英IG全文：
以往常來日本一直不曾體驗立食
六個朋友來一同體驗站著吃文化
早餐吃蕎麥麵
我和朋友們閒聊了幾句立刻被糾正
朋友想和他老婆站同一個位子吃蕎麥麵
被老闆生氣的拍桌子阻止
我們合拍照片老闆也阻止我們
因為我朋友拍攝到老闆
氣氛變得很凝重
這早餐吃的很不消化
提醒大家在日本吃立食注意事項
（一）不要閒聊
（二）禁止合照拍攝到老闆（隱私）
（三）禁止二人一個位子吃
（四）盡速吃完讓後面客人不要等太久
我們錯誤的方式希望能讓他人引以為戒
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