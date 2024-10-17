日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！被糾正3舉動 台女星：吃得很不消化

記者潘慧中／綜合報導

58歲女星胡文英有著「凍齡美魔女」的封號，不時會和粉絲分享生活點滴。最近和朋友們去日本遊玩的她，17日透露一行人體驗立食到一半，老闆突然生氣拍桌，讓她相當無奈，「這早餐吃得很不消化。」

▲胡文英首次體驗站著吃的文化。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



胡文英之前從未在日本立食過，這是她首次體驗站著吃的文化，和朋友們一起吃蕎麥麵。沒想到，和友人閒聊幾句就立刻被糾正，朋友想和伴侶站同一個位子吃則是「被老闆生氣的拍桌子阻止」。

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▲▼胡文英和友人不斷被老闆糾正。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



不只這樣，胡文英和朋友們合照也被阻止，「因為我朋友拍攝到老闆」，氣氛頓時變得很凝重，也讓這頓早餐難以消化。

▲▼胡文英最近和朋友們去日本玩。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



因此，胡文英藉此提醒大家在日本立食的4個注意事項，不要閒聊、拍攝不要照到老闆、禁止兩人在同一位子吃、盡速吃完別讓後面客人等太久，「我們錯誤的方式希望能讓他人引以為戒。」

胡文英IG全文：

以往常來日本一直不曾體驗立食

六個朋友來一同體驗站著吃文化

早餐吃蕎麥麵

我和朋友們閒聊了幾句立刻被糾正

朋友想和他老婆站同一個位子吃蕎麥麵

被老闆生氣的拍桌子阻止

我們合拍照片老闆也阻止我們

因為我朋友拍攝到老闆

氣氛變得很凝重

這早餐吃的很不消化

提醒大家在日本吃立食注意事項

（一）不要閒聊

（二）禁止合照拍攝到老闆（隱私）

（三）禁止二人一個位子吃

（四）盡速吃完讓後面客人不要等太久

我們錯誤的方式希望能讓他人引以為戒