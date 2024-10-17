安心亞想過放棄演戲！「我沒資格」從嘉義哭回台北 轉念入圍金鐘

▲安心亞在《孔雀魚》飾演傳播妹「小雪」。（圖／楊澍攝／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

安心亞在台語犯罪懸疑劇《孔雀魚》飾演傳播妹「小雪」，這個角色的性格不顧忌外人的眼光，相當忠於自我，但安心亞本人無法做到這個境界，笑說拍攝時要完全丟掉羞恥心，不過她也認為角色容易分心這一點跟自己很像，她在生活中很容易被一點小事分散注意力，坦言這個壞習慣對工作有滿大的影響，「以前容易一點風吹草動沒辦法繼續表演，大家可能看不出來，但我知道自己沒有專注。」幸好現在她已經做好調整，讓自己不被外在影響。

「小雪」雖然身處社會底層，但還是富有生命力，問及現實生活是否也能靠自己突破困境？安心亞表示自己很需要旁人陪伴，「我一個人時容易狀態不好，會很負面，我身邊的人也不是開導，我掉進黑洞時，他們會在黑洞上面等我爬上去。」她很討厭獨自一人的感覺，先前自己去紐約，因為肚子痛而坐在路邊哭，「覺得我好可憐喔！但自己哭一哭沒辦法，還是得走回飯店。」

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▲容易覺得孤單的安心亞很需要人陪伴。（圖／楊澍攝）



安心亞還說去年自己吃飯時，因為覺得不好吃又沒有人陪就哭了，但她也笑說：「經過一年的成長， 我現在可以（一個人吃飯）了！」除了怕孤單，她也經常在殺青後有種失戀的感覺，好奇會不會想找個伴陪在身邊？她並沒有正面回答，而是說：「身邊的人都對我滿好的，對我很有愛，打電話給她們發洩一下，我好像就可以回來了，反而是演了這些角色，更知道身邊的人對我的愛。」

▲雖然怕孤單，但安心亞目前對談戀愛還沒有想法。（圖／楊澍攝）



雖然劇中角色的個性與安心亞相差甚遠，不過還是對她有很大的影響，她透露在接拍《孔雀魚》之前，出現了「人群恐懼症」的症狀，「人很多的時候我會很害怕，跟不熟的人打招呼時，會想別人怎麼看我？」這樣的狀況持續了約5個月，坦言工作時覺得有點痛苦，現在回想覺得可能是那段時間比較閒，個性閒不下來的她只要沒事做狀態都會很差，不過演了「小雪」之後，在鑽牛角尖的時刻她都會用小雪的視角來看事情，讓自己別去糾結一些沒必要的小事，才漸漸走出低潮。

▲前段時間狀態不好，讓安心亞有人群恐懼症。（圖／楊澍攝）



▲《孔雀魚》中的小雪不在乎外界眼光，安心亞也藉此走出低潮。（圖／華視、公視台語台提供）



近年安心亞的演技備受肯定，去年雖然與金鐘視后擦身而過，但她與蔡淑臻纏鬥到最後一輪，今年原本被看好以《女孩上場2》入圍，可惜成為大遺珠，不過她不覺得氣餒，表示：「我的目標就是希望把每個角色做到最後，有被看見、被肯定就很開心！」其實過去安心亞在演戲方面評價不太好，而她也會去看負面評論，「謝謝那時候大家有罵一下，才知道我真的演得滿爛的。」甚至有時會看到哭，因為她也認同那些留言，覺得自己表現不好。

▲安心亞曾對自己的演技不自信，甚至想放棄演戲。（圖／楊澍攝）



▲現在安心亞用更豁達的心態看待外界對自己的評價。（圖／楊澍攝）



安心亞也曾經考慮過放棄演戲，「我覺得自己演很爛，打給我的經紀人說我不想演戲了，我沒資格。」經紀人也尊重她的選擇，當時她一路從嘉義哭回台北，原本以為演員生涯就此告一個段落，結果收到《阮氏碧花與她的兩個男人》的邀請，找她演出越南新娘，讓她完全把「不想演戲」這件事拋到腦後，但也幸好她勇於嘗試，以此劇首度入圍金鐘獎。現在的她對於外界評價更加豁達，笑說：「我已經盡力做好，看到不好的評論會自動略過，覺得是你看不懂啦！」

場地提供：瀚寓酒店Hanns House

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