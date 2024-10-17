快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

記者陳芊秀／綜合報導

英國天團「一世代」（One Direction）前成員連恩佩恩（Liam Payne）在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的一家飯店墜樓身亡，享年31歲。

▲一世代連恩佩恩墜樓身亡。（圖／翻攝自IG）

據美媒《CNN》報導，警方表示，連恩佩恩從CasaSur Palermo飯店3樓陽台墜樓身亡。另外《TMZ》報導指出，連恩佩恩和女友Kate Cassidy於9月30日抵達阿根廷，女友10月14日離開阿根廷，而他本人持續留在當地，並入住CasaSur Palermo飯店。美國時間16日當天，有人從飯店打911通報，稱有男子在飯店內「行為激動」。

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天團一世代自2015年宣布暫停活動，連恩佩恩於2019年發行了他的首張個人專輯《LP1》。今年3月，Payne剛發行了自己的專輯《Teardrops》。而他與大10歲「嗆女生合唱團」（Girls Aloud）前成員雪莉兒（Cheryl Cole）相戀，並於2017年生下一個兒子，兩人隔年宣布分手。

▲連恩佩恩曾與大10歲雪莉兒相戀生子。（圖／翻攝自IG）

英國人氣天團一世代（One Direction）自選秀節目《X Factor》出道，不僅獲得無數音樂獎項，魅力席捲全球。