ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

記者陳芊秀／綜合報導

英國天團「一世代」（One Direction）前成員連恩佩恩（Liam Payne）在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的一家飯店墜樓身亡，享年31歲。

▲▼一世代連恩佩恩墜樓身亡。（圖／翻攝自IG）

▲一世代連恩佩恩墜樓身亡。（圖／翻攝自IG）

據美媒《CNN》報導，警方表示，連恩佩恩從CasaSur Palermo飯店3樓陽台墜樓身亡。另外《TMZ》報導指出，連恩佩恩和女友Kate Cassidy於9月30日抵達阿根廷，女友10月14日離開阿根廷，而他本人持續留在當地，並入住CasaSur Palermo飯店。美國時間16日當天，有人從飯店打911通報，稱有男子在飯店內「行為激動」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

天團一世代自2015年宣布暫停活動，連恩佩恩於2019年發行了他的首張個人專輯《LP1》。今年3月，Payne剛發行了自己的專輯《Teardrops》。而他與大10歲「嗆女生合唱團」（Girls Aloud）前成員雪莉兒（Cheryl Cole）相戀，並於2017年生下一個兒子，兩人隔年宣布分手。

▲▼一世代連恩佩恩墜樓身亡。（圖／翻攝自IG）

▲連恩佩恩曾與大10歲雪莉兒相戀生子。（圖／翻攝自IG）

英國人氣天團一世代（One Direction）自選秀節目《X Factor》出道，不僅獲得無數音樂獎項，魅力席捲全球。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

推薦閱讀

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

大飛認愛了「女方身份曝光」！分手楊晨熙曾自我懷疑　轉念遇到真愛

大飛認愛了「女方身份曝光」！分手楊晨熙曾自我懷疑　轉念遇到真愛

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」　救護人員曝搶救過程！

連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」　救護人員曝搶救過程！

《不熙娣》班底幫網紅出櫃　小S撂重話：LET IT GO！

《不熙娣》班底幫網紅出櫃　小S撂重話：LET IT GO！

妮婭分手Joeman半年就認愛　被質疑「太快」曝心聲：為什麼不能找幸福

妮婭分手Joeman半年就認愛　被質疑「太快」曝心聲：為什麼不能找幸福

表態不到位！　吳慷仁被陸媒評論「表現一言難盡」：別辜負期待

表態不到位！　吳慷仁被陸媒評論「表現一言難盡」：別辜負期待

2024必看十大浪漫韓劇！　冠軍CP「甜到蛀牙」討論度爆表

2024必看十大浪漫韓劇！　冠軍CP「甜到蛀牙」討論度爆表

王寶強被爆慈善人設翻車！　誇口「資助小演員到大學」卻斷聯

王寶強被爆慈善人設翻車！　誇口「資助小演員到大學」卻斷聯

簡立喆離婚後才知前夫出軌！「被騙簽放棄遺產同意書」心死：對人失去信任

簡立喆離婚後才知前夫出軌！「被騙簽放棄遺產同意書」心死：對人失去信任

「木曜女神」泱泱吃燒肉穿超辣！襯衫釦子全開 低胸包不住超兇事業線

「木曜女神」泱泱吃燒肉穿超辣！襯衫釦子全開 低胸包不住超兇事業線

Jessi以被告身分現身警局！　「希望儘快找到打人的人」

Jessi以被告身分現身警局！　「希望儘快找到打人的人」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

大飛認愛了「女方身份曝光」！分手楊晨熙曾自我懷疑　轉念遇到真愛

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」　救護人員曝搶救過程！

《不熙娣》班底幫網紅出櫃　小S撂重話：LET IT GO！

妮婭分手Joeman半年就認愛　被質疑「太快」曝心聲：為什麼不能找幸福

表態不到位！　吳慷仁被陸媒評論「表現一言難盡」：別辜負期待

2024必看十大浪漫韓劇！　冠軍CP「甜到蛀牙」討論度爆表

王寶強被爆慈善人設翻車！　誇口「資助小演員到大學」卻斷聯

簡立喆離婚後才知前夫出軌！「被騙簽放棄遺產同意書」心死：對人失去信任

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 八點檔女神深夜宣布結婚！　拍婚紗「霸氣摟新郎」：這次不是工作
  2. 安心亞想過放棄演戲！「我沒資格」從嘉義哭回台北 轉念入圍金鐘
  3. Jin迎接J-Hope退伍「放話綁架拍攝」！　華麗紅西裝卻變舉麥小弟超爆笑
  4. 吳慷仁新劇復拍！　「與孫儷雨中共撐傘」目擊網友怒劇組：擾民
  5. 小孟老師／10月17日星座運勢　雙子愛別人別忘了愛自己
  6. Jessi以被告身分現身警局！　「希望儘快找到打人的人」
  7. 連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」　救護人員曝搶救過程！
  8. 《鬼們》白靈首曝醜陋新造型：犧牲一切！　敬業遭孫弄滿臉白泡
  9. 張作驥大膽啟用恐慌症演員　林政勳一舉入圍金馬最佳新人
  10. 大飛認愛了「女方身份曝光」！分手楊晨熙曾自我懷疑　轉念遇到真愛

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366