表態不到位！　吳慷仁被陸媒評論「表現一言難盡」：別辜負期待

記者劉宛欣／綜合報導

藝人吳慷仁近來大動作進軍中國市場，與知名公司「壹心娛樂」簽約，引發兩岸網友廣泛關注。然而，簽約不久後，他馬上就在中國大陸的國慶表態，在微博上寫下「錦繡中華」發聲，近日針對中國軍演話題卻未像歐陽娜娜、張韶涵回應強調「只有一個中國」，讓部分陸媒開始對他的立場頗有微詞。

▲吳慷仁進軍中國市場。（圖／翻攝自吳慷仁微博）

針對吳慷仁的發聲及他過去參與太陽花學運的歷史，中國國務院台辦發言人陳斌華近日表態，聲稱如果有藝人在過去對兩岸關係存在模糊認知，甚至發表過錯誤言論或做過錯事，只要能夠與「台獨」劃清界限，且認同「一個中國」原則、認同自己是中國人，願意參與兩岸關係的和平發展，前往大陸發展交流，陸方都表示歡迎。

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▲吳慷仁被陸媒質疑表態不到位。（圖／翻攝自吳慷仁微博）

然而，陸方媒體的反應卻顯得有些微妙，《封面新聞》評論提醒吳慷仁「不要辜負喜愛你的觀眾期待」，暗指他在中國的表態不到位。《搜狐新聞》則舉出張韶涵和歐陽娜娜積極表態的例子，稱讚這些藝人表現很「自覺」，直言「吳慷仁自從來大陸發展後，表現實在太一言難盡」，質疑吳慷仁的立場模糊，還指出他僅在微博提及中國國慶，其他平台則未見相同內容。