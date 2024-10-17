《有生之年》爆紅前就是夫妻　金馬影后楊貴媚攜手準影帝喜翔飆戲

記者蕭采薇／台北報導

催淚家庭電影《春行》集結金馬影后楊貴媚、實力派演員喜翔，在國際影壇間獲獎無數，終於回到家鄉台灣，緊鑼密鼓準備上映，電影也獲得金馬獎最佳新導演與最佳男主角的入圍肯定。兩人在台劇《有生之年》飾演夫妻，但其實《春行》比《有生之年》還早完成拍攝。

▲喜翔、楊貴媚飾演夫妻時默契十足。（圖／今日影像藝術提供）

《春行》正式海報，特邀知名設計師陳世川操刀，背景是台灣觀眾再熟悉不過的公車座位，喜翔靜靜凝視著窗外景色，讓片中妻子楊貴媚頭靠在他肩膀上小憩，憑藉著一張海報就將老夫老妻不需言說的情感傳遞出來。

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▲金馬影后楊貴媚在《春行》，與喜翔飾演一對相依為命的老夫老妻。（圖／今日影像藝術提供）

電影《春行》故事講述跛腳男人欽福與妻子秀緞相依為命，住在臺北近郊的老房子裡。妻子秀緞驟然逝世後，欽福隱藏起她已死的事實，繼續過著看似平靜的生活。然而離家多年的兒子與他的新伴侶突然出現，欽福終究必須面對妻子的死亡。帶著對妻子的思念，欽福在潮濕的春季，開始一段面對生命遺憾的旅程。

▲《春行》征戰國際影展，好評不斷。（圖／今日影像藝術提供）

有趣的是，喜翔、楊貴媚在台劇《有生之年》飾演夫妻，但其實《春行》比《有生之年》還早完成拍攝，等於兩人是再續前緣，導演形容他們現場互動默契十足：「兩位演員在小細節上都能接到對方丟出來的球，熟悉的感覺像是一起生活幾十年了一樣。」《春行》11月22日全台上映。