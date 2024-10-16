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台灣人不爽珍奶被偷卻魔改披薩？　呱吉點出「背後關鍵因素」！

記者劉宛欣／綜合報導

台灣珍珠奶茶揚名全世界，近日英國真人秀節目《Dragons' Den（龍穴）》中，加拿大奶茶公司負責人，宣傳該公司新推出的波霸飲料，並取名為「Bobba」，惹得好萊塢演員劉思慕表達不滿，認為此舉是「挪用文化」。對此，前台北市議員、網紅呱吉16日在臉書提出看法，指出問題核心在於「很多人不知道珍奶是誰發明的」。

▲劉尚慕不滿加拿大企業家偷用台灣珍奶。（圖／翻攝自tiktok）

▲劉思慕批評加拿大奶茶公司「文化挪用」。（圖／翻攝自TIK TOK）

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呱吉表示，許多台灣人對劉思慕的評論感到認同，認為珍珠奶茶是台灣的驕傲，不應該被外國人隨意利用。但他反問，如果有台灣人成功開發出一款超好吃的冷凍披薩並行銷至全世界，這會算是挪用義大利的文化嗎？呱吉認為，這要回到「文化挪用」的定義，通常指的是強勢文化對弱勢文化的掠奪行為。對於已經成為全球流行的共同資產，如冷凍披薩，誰來製作都無妨，因為大家都知道披薩是義大利的發明。

呱吉強調目前的問題在於許多人並不知道珍奶的起源是台灣，這反映出台灣在國際文化中的弱勢地位。他認為劉思慕提出的質疑其實是代表進步派言論，這種觀點通常來自左派對弱勢文化的關注。他表示：「很多人覺得進步派的政治正確很蠢，進步派都是一群低能，但劉思慕這個提問就是超級進步派才會講的政治正確言論。」他認為社會本就需要不同的聲音來找到平衡，不論右派、左派。

▲呱吉貼文。（圖／翻攝自呱吉臉書）

▲呱吉貼文。（圖／翻攝自呱吉臉書）

▲呱吉貼文。（圖／翻攝自呱吉臉書）

此前，英國真人秀《龍穴》邀請一對加拿大奶茶公司負責人夫妻介紹新的飲料產品「Bobba」，內容物包含果汁、茶、波霸珍珠，以罐裝的方式進行販售，造成風潮大賣，夫妻倆上節目希望求得100萬美金的投資，投資者可獲得公司18％的股份。

劉思慕聽完後，嚴厲批評負責人夫妻用「Bobba」這種源自亞洲的食材，卻在宣傳文案中隻字未提波霸的來源地，「這是文化挪用的問題，試圖把一個將非常明顯帶有亞洲特色的事物，打著『讓它變得更好吃』的名號來美化。顯然你們賣得很好，但對這款『來自亞洲的飲料』有做到尊重嗎？」

負責人夫妻辯稱，波霸飲料在全世界已經很受歡迎，不認為這還具有「民族侷限性」，被接連逼問後，夫妻倆回答開始變得混亂，又稱其中一個合作夥伴是台灣人，主要提供配方和食材，劉思慕不斷查看飲料外包裝的文案，再次強調「波霸來自台灣」，思考過後決定拒絕提出投資，「我在研究你的罐頭，想看到任何告訴我波霸來自哪裡的標誌，（但沒有看到）。」

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