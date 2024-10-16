湯志偉告誡女婿「不愛了，請把她還給我！」　王偉忠嫁女兒：心臟負荷大

記者蕭采薇／台北報導

王偉忠監製的舞台劇《一村喜事》2.0版，戲裡湯志偉、岑永康輪流當村長、嫁女兒，全村一起吃喜酒。16日記者會上，湯志偉笑談自身經歷，透露第一次與女婿全家聚餐，忍不住說「如果將來你不愛她了，不要打她、不要罵她，請把她還給我！」正當全家動容掉眼淚，餐廳服務生推開門說「不好意思，我們要打烊了！」

▲《一村喜事》（左起）湯志偉、那祈、岑永康、王偉忠。（圖／全民大劇團提供）

現實中還沒當岳父的岑永康，則推薦給有女兒的爸爸都可以來看這齣戲，「保證哭得很過癮！預習一下嫁女兒的感動。」也回憶去年演出時現場還有好多兒女陪著家中長輩，打扮整整齊齊的盛裝赴宴，進了眷村大紅門，彷彿穿梭時空回到70年代吃喜酒，長輩臉上的神情充滿了驚喜，猛說「我們以前眷村就是這樣！」

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▲那祈在《一村喜事》飾演新娘。（圖／全民大劇團提供）

飾演新娘的那祈表示，去年演出時有位老先生很入戲，在她敬酒時特別細細叮嚀她嫁人之後該注意的事情，專注的語氣讓她很感動，後來這位老先生問身邊的兒子，「你不是要帶我來看戲嗎？怎麼來喝喜酒了？」

▲湯志偉曾告誡女婿「不愛了，請把女兒還給我」。（圖／全民大劇團提供）

眾人也分享婚禮趣事，王偉忠的大女兒嫁給美國人，婚前女婿打視訊電話來請他們夫妻祝福，光聽到女婿用英文說「我很愛你女兒......」王偉忠與太太立刻噴淚，只能離開鏡頭，在鏡頭外遠遠的用英文說「你要好好照顧我的寶貝！」

王偉忠笑說，人生處處是喜劇，提起嫁女兒是很棒的經驗，他也提醒各位有女兒的爸爸們，「千萬要把身體練好，因為送女兒走紅毯的情緒起伏太大，心臟負荷要好。」

▲岑永康在《一村喜事》先體驗嫁女兒的心情。（圖／全民大劇團提供）



岑永康則是與張珮珊交往四個月，兩人互相深入專訪後就決定結婚，專訪內容從投藍投綠到婚禮該怎麼辦都說清楚、講明白，其實兩人對婚禮形式一直沒共識，太太想牧師證婚，岑永康想辦桌熱鬧，兩人僵持不下，後來乾脆辦兩場，皆大歡喜。

▲舞台劇《一村喜事》由王偉忠監製。（圖／全民大劇團提供）

王偉忠表示，這齣戲的人情味不只在舞台上，還延伸到全場觀眾的心裡，《一村喜事》將在11月23日起於新北市空軍三重一村老眷村實景演出十場，並搭配獨特的眷村菜辦桌，沈浸式演出，9月26日至10月27日可享早鳥八五折優惠。