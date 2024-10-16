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劉俊謙隔空大讚郭雪芙！親揭「2優點」喊話：一起美美走金鐘紅毯

記者黃庠棻／台北報導

台劇《此時此刻》和《愛愛內含光》分別獲得金鐘獎各9項大獎提名，，昨（15）日眾星雲集出席金鐘59入圍聯訪，首度入圍金鐘最佳女主角的郭雪芙直說收到消息真的又驚又喜，被問及有沒有信心和同樣入圍的螢幕情侶劉俊謙一同得獎時直呼壓力很大。

▲▼ 《此時此刻》《愛愛內含光》金鐘入圍聯訪-許莉廷,LuLu（黃路梓茵）,郭雪芙,楊銘威 。（圖／記者黃克翔攝）

▲許莉廷、LuLu黃路梓茵、郭雪芙、楊銘威出席《此時此刻》金鐘入圍聯訪 。（圖／記者黃克翔攝）

郭雪芙表示「能一起參加就很開心了，我本來常會覺得自己做得不夠好，所以這次入圍彷彿像受到了某種肯定，有種被鼓勵做得很好的感覺。」也喊話以同劇入圍最佳男主角的劉俊謙「我們都要為彼此感到驕傲！一起好好享受這個屬於我們的夜晚吧！」

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▲▼ 《此時此刻》《愛愛內含光》金鐘入圍聯訪-許莉廷,LuLu（黃路梓茵）,郭雪芙,楊銘威 。（圖／記者黃克翔攝）

▲許莉廷、LuLu黃路梓茵、郭雪芙、楊銘威出席《此時此刻》金鐘入圍聯訪 。（圖／記者黃克翔攝）

在《此時此刻》爆紅的劉俊謙雖因拍戲無法出席聯訪，也透過文字分享即將迎來頒獎典禮的心情，表示「能夠入圍我已經很開心了，現在還蠻平常心的，更期待當天可以見到劇組團隊，典禮見！」同樣喊話郭雪芙「我衷心希望雪芙可以拿獎，因為她真的演得很好，她一直都很努力，期待當天我們可以一起美美走紅毯。」

▲▼《此時此刻》郭雪芙、劉俊謙CP感飆好評。（圖／翻攝自臉書）

▲劉俊謙隔空喊話郭雪芙。（圖／翻攝自臉書）

而總製作戴天易被問及心中入圍的遺珠也表示「每集當然都很精彩，我個人覺得言言（劉品言）跟修杰楷那集演得蠻好的，很自然，所以覺得他們沒有入圍有點可惜，當然這次因爲其他作品也都非常優秀，所以真是辛苦評審們了」但也表示很開心評審看見團隊的努力。

▲▼ 《此時此刻》《愛愛內含光》金鐘入圍聯訪-許莉廷,LuLu（黃路梓茵）,郭雪芙,楊銘威 。（圖／記者黃克翔攝）

▲許莉廷、LuLu黃路梓茵、郭雪芙、楊銘威出席《此時此刻》金鐘入圍聯訪 。（圖／記者黃克翔攝）

楊銘威在《此時此刻》裡詮釋壓抑深櫃一角也獲網友直呼是「沒有看過的楊銘威」演技令人驚艷，入圍今年金鐘獎最佳男配角獎。對此，楊銘威表示很開心，覺得入圍就是一種肯定，看到《此時此刻》團隊也入圍多項，覺得團隊的努力有被看見很感動。

▲▼ 《此時此刻》《愛愛內含光》金鐘入圍聯訪-許莉廷,LuLu（黃路梓茵）,郭雪芙,楊銘威 。（圖／記者黃克翔攝）

▲許莉廷、LuLu黃路梓茵、郭雪芙、楊銘威出席《此時此刻》金鐘入圍聯訪 。（圖／記者黃克翔攝）

而楊銘威被問及是否有跟老婆方志友約好如果得獎後如何慶祝，他甜蜜分享「原本就有計畫要去冰島旅遊，如果得獎了就可以多待幾天，畢竟旅費也是蠻貴的」。

在綜藝和戲劇領域都獲金鐘肯定的Lulu黃路梓茵談及首度擔綱影集女主角就入圍最具潛力新人獎的心情十分興奮，也坦言「戲劇和綜藝真的是完全截然不同的世界，主持時要把一切感官都打開去觀察、去感覺，但演戲則是要非常專注在當下，進入角色，因此我在演員的歷程上收穫很多，特別是能和大帥哥林柏宏合作就是最大的收穫之一。」歪樓回覆逗得全場笑聲連連。

▲▼ 《此時此刻》《愛愛內含光》金鐘入圍聯訪-許莉廷,LuLu（黃路梓茵）,郭雪芙,楊銘威 。（圖／記者黃克翔攝）

▲許莉廷、LuLu黃路梓茵、郭雪芙、楊銘威出席《此時此刻》金鐘入圍聯訪 。（圖／記者黃克翔攝）

被問及有沒有準備什麼得獎的幸運小物，Lulu也表示「紅內褲真的有用！」笑稱當年首度拿獎就是收到許富凱寄來的紅內褲加持。導演吳宗叡也表示能入圍非常開心，感謝評審肯定，更大讚Lulu是他合作過數一數二敬業的女演員，主持的工作已十分滿檔，仍做到非常完整的演員功課，十分佩服。

而於劇中詮釋林心如學生時期，細膩揣摩曖昧氛圍的新星演員許莉廷，也以《此時此刻》一舉入圍最具潛力新人，更是Lulu提到心目中最大的勁敵之一，對此許莉廷也謙虛頻搖頭並分享很開心能受到入圍的肯定，未來也會持續加油帶給大家好作品。

▲▼ 《此時此刻》《愛愛內含光》金鐘入圍聯訪-合照。（圖／記者黃克翔攝）

▲總製作戴天易、許莉廷、LuLu黃路梓茵、郭雪芙、楊銘威、導演吳宗叡出席《此時此刻》金鐘入圍聯訪 。（圖／記者黃克翔攝）

以《愛愛內含光》入圍最具潛力新人獎的新銳演員女主角詹子萱，戲裡古靈精怪的活潑性格也獲網友狂讚演技自然，談及入圍心情直說很開心因為這個角色被注意到，也很謝謝所有對手演員們的幫助，距離頒獎日子越近，也坦言有越來越緊張。

▲▼ 《此時此刻》《愛愛內含光》金鐘入圍聯訪-巫建和,詹子萱。（圖／記者黃克翔攝）

▲巫建和、詹子萱出席《愛愛內含光》金鐘入圍聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

聊到老闆張鈞甯是否有傳授什麼走紅毯的建議或是攜帶什麼幸運小物，詹子萱也分享「她就是跟我說平常心，我們也有一起吃飯慶祝，當天應該會把她送的金鐘小吊飾掛在我的手機上，剩下的就是好好享受典禮。」也喊話希望大家都能拿到好的成績。

▲▼ 《此時此刻》《愛愛內含光》金鐘入圍聯訪-巫建和,詹子萱。（圖／記者黃克翔攝）

▲巫建和、詹子萱出席《愛愛內含光》金鐘入圍聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

巫建和在《愛愛內含光》演活純情台客角色入圍最佳男配，坦言「上次入圍金鐘獎已經是6年前了，得獎更是13年前，18歲的時候，能再次入圍表示一直有被看見很開心。」其中被問及是否有關心本次未入圍的搭擋林哲熹，他表示「沒有特別關心耶，因為我相信不管怎樣就是會不斷地拍戲，總有一天會在作品上有所突破然後被看見，我們都覺得他已經是很棒的演員這就夠了。」

▲▼ 《此時此刻》《愛愛內含光》金鐘入圍聯訪-巫建和,詹子萱。（圖／記者黃克翔攝）

▲巫建和、詹子萱出席《愛愛內含光》金鐘入圍聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

而在劇中飾演詹子萱媽媽「邱媽」，以大尺度題材入圍最佳女配角的苗可麗也透過文字表示「很開心能跟導演、子萱和其他夥伴們一起參加這個盛宴！就像是同樂會一樣！會好好享受這個夜晚！」更暖心喊話劇中女兒詹子萱直說妳真的好棒，在這充滿挑戰的角色裡，妳的努力、妳的表現值得被看見、被肯定「最佳新人媽媽先給妳了！」

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