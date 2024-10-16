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馬克、阿法首合體「暗黑辣妹」合唱！　另一半不知情：不要睡覺就好

記者蔡琛儀／台北報導

由DJ賴皮主辦的「國語作業簿」系列活動，今年二度舉辦「暗黑國語作業簿」，顧名思義，活動將邀請成人產業共襄盛舉，像是今年就和知名成人平台「SWAG」合作，邀請SWAG直播主演出；此外，本次也邀請到嘻哈歌手馬克、阿法，兩人都是第一次參加，就要和辣妹合體演出，坦言有點緊張，「如果她們很敢的話，我們就會縮了。」至於兩人的另一半，也都還不知道他們要跟辣妹同台，「應該不會在意，因為是工作沒關係，不要睡覺就好。」

▲▼DJ賴皮、饒舌歌手馬克、阿法、Swag辣妹直播主Kimmy專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲饒舌歌手阿法（左）、馬克將參與「暗黑國語作業簿」演出。（圖／記者湯興漢攝）

馬克和阿法皆出身自節目《大嘻哈時代》，馬克目前在賴皮旗下的店面工作，過去他曾因捲入大麻交易案入獄3年，雖然紛爭已落幕，他也回歸日常，但馬克說，現在出國的時候行李都會被翻開仔細檢查，臨檢時也會被特別攔下搜查，算是生活上的小不便，但馬克對這段過去非常坦然看待。

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而阿法則是全職音樂人，畢業自輔大金融與國際企業學系，畢業後他就跟大多數班上同學依樣進入貿易業工作，領著月薪4萬多，不多不少但穩定、存錢快的生活，今年他才毅然決定離職專心做音樂，坦言現在手上可運用的資金確實比以前少。

▲▼DJ賴皮、饒舌歌手馬克、阿法、Swag辣妹直播主Kimmy專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲馬克（左）曾有過一段灰暗歲月；阿法則是離開穩定工作專心做音樂。（圖／記者湯興漢攝）

擁有繪畫天份的他，之前也曾找過相關的打工來做，不過他說，現在相關產業都會希望能夠學會用AI，阿法自己對於AI頗不擅長，「畢竟我還只是業餘，所以看了他們開的條件就沒有要嘗試，也想說要進修，就且走且看，現在把需要做完的作品做好，有什麼可以延伸的再去碰。」好奇他打算專心拼做音樂拼到何時？阿法幽默說：「拼到看到戶頭會很難過的時候。」

此外，阿法說正在籌備年底的EP和明年的專輯；馬克則是本月底要發行台語專輯，「台語饒舌之前比賽就有摻台語進去，比完之後，更確定要做台語這件事！」而兩人在本週六登場的「暗黑國語作業簿」將和辣妹挑戰男女對唱，DJ賴皮說他有丟題目給表演者，但不會事先彩排，都是相當隨興又有挑戰性的演出。「暗黑國語作業簿2024」將在10月19日於微遠虎山舉行，購票洽iNDIEVOX。

▲▼DJ賴皮、饒舌歌手馬克、阿法、Swag辣妹直播主Kimmy專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲馬克和阿法都有新作品推出。（圖／記者湯興漢攝）

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