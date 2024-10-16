張惠妹大巨蛋倒數2個月　無預警宣布2驚喜！

記者蔡琛儀／台北報導

天后張惠妹（阿妹）上周剛在瀋陽完成「ASMR MAX」巡演，也是她睽違9年到瀋陽開唱，粉絲心情激動不已，她感性表示，在台上有時會感動到唱不下去，「大家會看到我心情非常激動，我真的無法表達，讓你們知道我在台上，當所有的你們的聲音非常非常漂亮地傳到台上，聽在我耳朵裡面，我真的會想哭，你知道嗎？」

▲張惠妹。（圖／聲動娛樂提供）

阿妹說每一次的演唱會，看似自己在台上唱歌給粉絲聽，「但是對我來說，我更希望我們大家都在這個演唱會發洩自己的情緒，然後回憶一下當時你聽到這首歌跟我唱這首歌的時候，我們所發生的一切，今晚所有回憶都讓它回來。」而她聽聞團隊這次有嘗試搓澡，讓她十分好奇，笑誇：「你們每個人看起來皮膚都很好，打算體驗一下！」

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接下來阿妹還將在青島、福州、南寧、重慶、深圳演出，並將於12月21日首度站上台北大巨蛋，一連5場升級版「ASMR Maxxx」世界巡演，在日前近20萬張票已全數售罄。阿妹打破過去只在演唱會現場販賣周邊的形式，由旗下自創品牌MEIGHT.O.NINE在鄰近大巨蛋的松山文創園區打造演唱會周邊快閃店，另攜手台北漢來大飯店推出「ASMR主題房型」，入住者享有獨家設計備品，預計於本月下旬開賣。