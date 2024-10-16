才剛認「有喜歡的人」　蔡佩軒鬆口想結婚！　

記者蔡琛儀／台北報導

蔡佩軒日前飛到新加坡追星，朝聖美國創作歌手Olivia Rodrigo的演唱會。沒想到回來立刻病倒，重感冒發燒加上換季影響，她的異位性皮膚炎又復發，相當痛苦，好在蔡佩軒稍微休息幾天已經康復。

▲蔡佩軒追星結束竟病倒。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

她坦言：「現在皮膚狀態時好時壞，只能猛擦乳液保濕，甚至凌晨也要起床補擦。有時候蠻痛苦的，因為皮膚是很不可控的，雖然我一直學習和它和平相處，但有時候它還是不受控，讓我覺得生氣，只能盡量學著控制情緒和壓力。」

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而蔡佩軒也透露，接下來在台灣有一連串的演出規劃，包括演出、演講，加上看完偶像Olivia Rodrigo的演出，激發蔡佩軒的表演欲，她坦言因為很久沒有專屬於個人時段的表演，心情非常期待。蔡佩軒說：「以前沒那麼喜歡表演，最喜歡的還是寫歌。但現在她的心境大不同，加上歌迷不斷在社群網站上面敲碗留言，她終於有機會再次和粉絲們面對面。」

而她先前才認有喜歡的人，現在她也覺得確實已經到了適合成家的年紀，參加過多場好友婚禮後，心裡也萌生了理想的婚禮形式，身為基督徒的她希望舉辦教堂婚禮，在簡單感人的儀式中，見證兩個人的愛情。