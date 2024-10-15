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小A辣選美挨酸「快滾回來少丟臉」！　公開對話曝無奈：每天都在罵

記者王靖淳／綜合報導

網紅小A辣平時用心經營YouTube頻道，同時也不吝嗇在社群與粉絲互動，今（15）日她在IG公開一則網友的私訊內容，對方不但批評她出國選美是在丟台灣人的臉，甚至還要她快滾回來。為此，小A辣不解對方為何頻頻攻擊她，同時也無奈表示：「怎麼有辦法幾乎每天都在罵？」

▲▼小A辣。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）

▲小A辣公開酸民私訊。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）

小A辣在文中坦承，她時常思考為何有些素未謀面的網友會每天無緣無故地攻擊她，同時也感嘆地說道：「跟從來沒有交集的人，也沒有得罪他，怎麼有辦法幾乎每天都在罵？」她以幽默和坦然的態度回應酸民的批評，甚至打趣表示，或許在前世與這些人有某種冤仇，才會成為「冤親債主」在今世來討債。

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▲▼小A辣。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）

▲小A辣對於酸民私訓內容感到不解。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）

貼文曝光後，立即掀起網友朝聖按讚，許多人寫下的鼓勵留言替小A辣加油打氣，除了要她別理會對方之外，同時也紛紛安慰她表示，「他只是吃飽太閒」、「見不得人好，這種人不需要理會」、「小A辣，妳超正的好嗎？」、「做自己的人最美，我們都是支持妳的人」，甚至也有不少網友建議她應該直接把對方的帳號給封鎖。

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