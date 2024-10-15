記者蔡琛儀／台北報導

懸疑韓片《非普通家族》由南韓名導許秦豪執導，大滿貫影帝薛景求攜手張東健、金喜愛、日前剛宣布離婚的女星金秀賢同台飆戲，劇情講述一對個性迥異的兄弟，追求名利雙收的律師哥哥，和善惡分明的醫師弟弟，發現他們各自的孩子竟成為罪犯，今日釋出的前導預告，薛景求與張東健為如何處置兒女未來而大打出手，金喜愛更眼神發狠地嗆聲嫂嫂金秀賢：「我們正在開家庭會議，這女人為什麼在這？」

▲▼金喜愛和金秀賢在片中飾演妯娌。（圖／網銀國際影視提供）

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金喜愛首度與張東健合作，飾演生活無虞的夫妻，她自爆：「最初角色設定中並不是年長女性，但我主動提出『和年長的女人生活不好嗎？』這樣的台詞，這讓我感到更自在。」和男神張東健演出對手戲時，金喜愛發現張東健似乎並不在意外貌，金喜愛大力稱讚：「專注於演技的時候，他顯得格外迷人。他很清楚外表可能會帶來的問題，並在演技下了很大功夫，讓我忍不住為他鼓掌。」

影帝薛景求日前接受南韓媒體訪問時，透露讀完劇本當下反應：「當我第一次接觸到劇本時，結局讓我感到非常驚訝。電影忠實地呈現原著中的場景，真的備感震撼。在多倫多影展舉行世界首映時，觀眾們也驚呼連連。」認為這部作品能夠引發思考和討論，感嘆說道：「與那些拿著槍、刀和各種裝備的反派相比，這部電影中的反派更加殘酷，因為無論怎麼做，都無法解決問題。」《非普通家族》11月1日全台上映。