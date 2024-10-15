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徐若瑄認「曾陷痛苦掙扎」：感謝那些沒有放棄我們的人　

記者蔡琛儀／台北報導

徐若瑄近日為主演的電影《乒乓男孩》量身打造主題曲〈接住我〉，她分享：「〈接住我〉的歌名和主題，是順著乒乓球的運動精神畫面延伸至人生成長過程經歷。我們每一個人在低潮、艱難時刻時，總會或總需要有那麼一個人接住我們。」

▲▼徐若瑄〈接住我〉。（圖／華納兄弟提供）

▲徐若瑄為電影《乒乓男孩》量身打造主題曲〈接住我〉。（圖／華納兄弟提供）

她表示，在電影《乒乓男孩》中是兩個熱愛乒乓球的小學生在追夢過程中的友情，以及和在不同父母的教育理念下的酸甜苦辣成長過程，其中也包括父母對孩子教育上的掙扎和難處。男孩們遇到了挫折、瓶頸，難免會受傷，但其實在追尋夢想的路上，不管到幾歲都有那種想要奮力一搏的時候，也有那種格外需要被理解、被無條件接受的茫然瞬間，這是在成長階段必然要學會去消化與面對的。

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在這段路上伴隨而來的汗水與淚水，她希望能用音樂的力量，接住被擊敗時快要墜落的心情，成為下一次出擊的助攻力量，主題曲〈接住我〉就像她在劇中飾演一直在背後支持兒子打球的媽媽，持續擁抱大家、為大家喊加油。

▲▼徐若瑄〈接住我〉。（圖／華納兄弟提供）

▲徐若瑄在電影中飾演支持兒子打球的媽媽。（圖／華納兄弟提供）

〈接住我〉的編曲以日式輕搖滾的曲風，將劇中友情與熱血交織的氛圍感完美契合，徐若瑄在錄音的過程中是懷著「熱血背後的感性」來詮釋這首歌，「在每一次努力的背後、那種想堅持又想放棄的痛苦中拉扯，在自我剖析和對自己信心喊話的同時，也謝謝在我們的生命過程中，在我們最脆弱、最需要的時候，那些沒有放棄我們，曾經接住過我們的人。」

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