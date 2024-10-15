ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林襄認啦啦隊生涯「支離破碎又重建」！　感性吐焦慮茫然心境

記者王靖淳／綜合報導

「啦啦隊女神」林襄今年初宣布離開樂天女孩，加入味全龍啦啦隊「小龍女」，人氣持續攀升的她，最近更拿下網路口碑之星個人獎項。為此，林襄透過Threads發文透露拿獎心情，同時也分享加入啦啦隊的心路歷程，感性表示：「這4年有焦慮茫然、有不知所措，也曾妄自菲薄，但很幸運我總能將支離破碎的自己又重建，在迷失中找回最初的自己。」

▲▼林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

▲林襄是許多人心中的啦啦隊女神。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

林襄認為，啦啦隊這個角色對她來說具有特殊的意義，讓她得以不斷突破自我，並在成長中重拾自信。在這4年的啦啦隊生涯中，林襄坦言，經歷不少挑戰和困難，「這4年有汗水、有淚水，有焦慮茫然、有不知所措，也曾妄自菲薄。」幸運的是，她在困境中重拾力量，將支離破碎的自己又重建，最終在一次次的挑戰中找回最初的那份熱情與動力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

▲林襄有感而發寫下加入啦啦隊的心情。（圖／翻攝自Threads／95_mizuki）

最後，林襄也在文末傳遞她對信仰和自我堅持的重視，同時也不忘勉勵大家：「願所有人始終堅持自己的信仰，活成自己想要的樣子。」她希望自己的經歷能夠激勵更多人無論面臨多少困難，始終保持初心，朝著自己設定的方向前行。貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛寫下鼓勵留言，「加油」、「很勵志」、「妳超棒的」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

推薦閱讀

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！　公司設砲房騙女員工賣身

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！　公司設砲房騙女員工賣身

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」　十指緊扣回家過夜被拍

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」　十指緊扣回家過夜被拍

明道才回台…火速「亮劍」表態：台灣是中國領土！　9台藝人都發聲了

明道才回台…火速「亮劍」表態：台灣是中國領土！　9台藝人都發聲了

離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」網瘋猜

離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」網瘋猜

徐凱希坦承分手百億男友　凍卵43顆　分手原因曝光

徐凱希坦承分手百億男友　凍卵43顆　分手原因曝光

「已購買小孩愛吃」沒聽過代表老了！　2024最夯10大流行語一次看

「已購買小孩愛吃」沒聽過代表老了！　2024最夯10大流行語一次看

「廟會女神」曾甜宣布轉戰啦啦隊！　去年確診罕病：試試看又何妨

「廟會女神」曾甜宣布轉戰啦啦隊！　去年確診罕病：試試看又何妨

缺席蕭敬騰婚禮⋯五月天阿信現身全場瘋掉　劉若英吃醋：你們叛徒～

缺席蕭敬騰婚禮⋯五月天阿信現身全場瘋掉　劉若英吃醋：你們叛徒～

Hanni國會落淚！ 　「不是第一次被無視」：HYBE真的不喜歡我們

Hanni國會落淚！ 　「不是第一次被無視」：HYBE真的不喜歡我們

韓女歌手罹舌癌3期「竟是蛀牙害的」！癌細胞擴散　切除舌頭淋巴慘失聲

韓女歌手罹舌癌3期「竟是蛀牙害的」！癌細胞擴散　切除舌頭淋巴慘失聲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！　公司設砲房騙女員工賣身

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」　十指緊扣回家過夜被拍

明道才回台…火速「亮劍」表態：台灣是中國領土！　9台藝人都發聲了

離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」網瘋猜

徐凱希坦承分手百億男友　凍卵43顆　分手原因曝光

「已購買小孩愛吃」沒聽過代表老了！　2024最夯10大流行語一次看

「廟會女神」曾甜宣布轉戰啦啦隊！　去年確診罕病：試試看又何妨

缺席蕭敬騰婚禮⋯五月天阿信現身全場瘋掉　劉若英吃醋：你們叛徒～

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林襄, 啦啦隊, 味全龍, 小龍女

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蔡允潔爆對老公下體過敏「進去就痛」！　排斥身體接觸：真的很害怕做
  2. 2024下半年必看「黑馬古裝愛情陸劇」　張晚意愛上妹妹大談禁忌戀
  3. 林襄認啦啦隊生涯「支離破碎又重建」！　感性吐焦慮茫然心境
  4. 台越混血「拿到身分證」入圍金鐘：我是台灣人　雷嘉汭無法平常心
  5. 《黑白大廚》第2季「已邀《地獄廚房》戈登拉姆齊」！　製作人親證實
  6. 金友莊4年後暫離台灣　美女女兒也帶去　宣布買下曼谷新宅
  7. 民視八點檔加入帥哥新血！　海歸醫生「相親對象是男的」鬧烏龍
  8. 導演鍾孟宏為新作「登門拜訪」親邀演員：沒他不知能找誰
  9. 視網膜金鐘公約發狂語「喝香菜檸檬汁」　大霈當場一聽傻眼了！
  10. 葉瑋庭混血二寶出生了！　怕漏掉張惠妹大巨蛋：溢奶也要跟

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366