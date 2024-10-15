林襄認啦啦隊生涯「支離破碎又重建」！　感性吐焦慮茫然心境

記者王靖淳／綜合報導

「啦啦隊女神」林襄今年初宣布離開樂天女孩，加入味全龍啦啦隊「小龍女」，人氣持續攀升的她，最近更拿下網路口碑之星個人獎項。為此，林襄透過Threads發文透露拿獎心情，同時也分享加入啦啦隊的心路歷程，感性表示：「這4年有焦慮茫然、有不知所措，也曾妄自菲薄，但很幸運我總能將支離破碎的自己又重建，在迷失中找回最初的自己。」

▲林襄是許多人心中的啦啦隊女神。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

林襄認為，啦啦隊這個角色對她來說具有特殊的意義，讓她得以不斷突破自我，並在成長中重拾自信。在這4年的啦啦隊生涯中，林襄坦言，經歷不少挑戰和困難，「這4年有汗水、有淚水，有焦慮茫然、有不知所措，也曾妄自菲薄。」幸運的是，她在困境中重拾力量，將支離破碎的自己又重建，最終在一次次的挑戰中找回最初的那份熱情與動力。

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▲林襄有感而發寫下加入啦啦隊的心情。（圖／翻攝自Threads／95_mizuki）

最後，林襄也在文末傳遞她對信仰和自我堅持的重視，同時也不忘勉勵大家：「願所有人始終堅持自己的信仰，活成自己想要的樣子。」她希望自己的經歷能夠激勵更多人無論面臨多少困難，始終保持初心，朝著自己設定的方向前行。貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛寫下鼓勵留言，「加油」、「很勵志」、「妳超棒的」。