2024下半年必看「黑馬古裝愛情陸劇」　張晚意愛上妹妹大談禁忌戀

記者黃庠棻／台北報導

《錦繡安寧》改編網路人氣小說《首府養成手冊》，由張晚意和任敏領銜主演，10月14日起於MOD影劇館+、Hami Video、ELTA.TV同步跟播。該劇自確定播出時間後話題不斷，不僅搶先預約人數狂破190萬，目前戲劇相關的影片播放量累積也超過5562.2萬次，單日微博的話題閱讀討論量更是突破1.4億大關，被封為2024下半年必看「黑馬古裝愛情陸劇」。

▲《錦繡安寧》由張晚意和任敏主演。（圖／愛爾達電視提供）

《錦繡安寧》劇情講述「羅慎遠（張晚意飾）」因庶子身分，被羅府眾人欺侮、備受輕視卻暗藏鋒芒，與尋求獨立自由的嫡女千金「羅宜寧（任敏 飾）」一同尋找恩師和師母慘案的背後真相，兩人在朝夕相處相下得知並非親兄妹，進而萌生情愫、互相扶持，攜手過上無愁、安寧生活。

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▲《錦繡安寧》由張晚意和任敏主演。（圖／愛爾達電視提供）

張晚意憑藉《長相思》中的「瑲玹」走紅後戲約不斷，此次在《錦繡安寧》中再次愛上「妹妹」，與任敏上演一段「偽骨科」的兄妹禁忌戀，不少網友開玩笑寫下「這回總不會再單戀了吧」、「張晚意在背德賽道中闖出一片天」等留言。

▲《錦繡安寧》由張晚意和任敏主演。（圖／愛爾達電視提供）

除了「偽兄妹」的題材討論度高外，張晚意在劇中也有多場打戲，其中有一段他以蒙面姿態與情敵「陸嘉學（此沙飾）」對峙開戰，張晚意不但打戲拳拳到位、動作行雲流水十分俐落，更有不少人大讚張晚意在《錦繡安寧》造型帥度更勝《長相思》。

▲《錦繡安寧》由張晚意和任敏主演。（圖／愛爾達電視提供）

雖說《錦繡安寧》是張晚意和任敏首次合作，但兩人也展現絕佳的CP感，從劇組搶先公開的預告中，可以看到任敏先是對張晚意說「三哥，下輩子也要跟你當兄妹。」張晚意則深情望向對方，輕描淡寫一句「誰要跟你做兄妹！」直接封神，讓「宜往情慎」的CP粉狂喜直呼「嗑到了！」

▲《錦繡安寧》由張晚意和任敏主演。（圖／愛爾達電視提供）

而張晚意和任敏也在訪問中聊到彼此和角色的契合度，張晚意搶先回答「（任敏）沒有反差，就很合適羅宜寧。」任敏則說：「我覺得三哥不論在生活中，還是片場都很樂於助人，從他和工作人員的相處也能發現是非常有禮貌的人。」，張晚意聽完樂開懷笑說「謝謝妹妹」，一旁的任敏則馬上回說「等下轉帳，謝謝」，戲裡戲外兩人的互動都相當甜蜜、自然。《錦繡安寧》10月14日起於MOD影劇館+、Hami Video、ELTA.TV同步跟播。

▲《錦繡安寧》由張晚意和任敏主演。（圖／愛爾達電視提供）