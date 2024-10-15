ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

民視八點檔加入帥哥新血！　海歸醫生「相親對象是男的」鬧烏龍

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《愛的榮耀》中擔任甘草喜感人物「張明倫」的洪毛，為了一場對著相親對象吳政澔大跳「三振舞」，讓他連忙找啦啦隊的友人來指導，他笑稱「這場戲根本就是『只要我不尷尬，尷尬就是別人』的最佳範例。」

▲《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

▲《愛的榮耀》加入新血演員吳政澔。（圖／民視提供）

不僅如此，洪毛還將台詞改編，融入舞曲中，讓整段表演更加生動有趣。洪毛透露，拍攝這場戲時，連攝影師都忍不住笑場，鏡頭都因為大家的笑聲而抖動，他表示，看到大家都被逗樂，覺得所有的辛苦都值得了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

▲吳政澔（左）加入《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

飾演洪毛相親對象的吳政澔，透露很幸運加入鳳凰藝能後，就進到了一級戰場「ON檔八點檔」，這次的角色是羅文翔，飾演腦科醫師，但同時也是生活白癡，他說這是反差很大的性格，對他來說挑戰性很大，第一場戲就是從國外回來的他，要跟惠君（曾智希飾）相親，不小心讓阿倫（洪毛飾）以為是彩霞幫他安排的相親對象，鬧了個笑話。

▲《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

▲吳政澔（左）加入《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

而飾演羅文翔的吳政澔，則分享了初次與洪毛合作的經驗。他表示，洪毛大哥非常照顧新人，常常會分享拍戲的心得和趣事，讓他很快就融入劇組。吳政澔也透露，洪毛在劇中對他唱的那句「我叫張明倫，不是隨便的倫」的台詞，已經深深烙印在他的腦海中，久久無法忘懷。

▲《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

▲吳政澔（左）加入《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

吳政澔笑說「這句話太洗腦了，收工回家都會不自覺地跟著哼唱。」，他進一步說這次很榮幸可以跟曾智希、曾子益、賴慧如一起合作，大家都是前輩級演員，但大家相處都很融洽，學了很多也感受大家對到初來乍到的他滿滿的溫暖。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

推薦閱讀

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！　公司設砲房騙女員工賣身

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！　公司設砲房騙女員工賣身

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」　十指緊扣回家過夜被拍

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」　十指緊扣回家過夜被拍

明道才回台…火速「亮劍」表態：台灣是中國領土！　9台藝人都發聲了

明道才回台…火速「亮劍」表態：台灣是中國領土！　9台藝人都發聲了

離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」網瘋猜

離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」網瘋猜

徐凱希坦承分手百億男友　凍卵43顆　分手原因曝光

徐凱希坦承分手百億男友　凍卵43顆　分手原因曝光

「已購買小孩愛吃」沒聽過代表老了！　2024最夯10大流行語一次看

「已購買小孩愛吃」沒聽過代表老了！　2024最夯10大流行語一次看

「廟會女神」曾甜宣布轉戰啦啦隊！　去年確診罕病：試試看又何妨

「廟會女神」曾甜宣布轉戰啦啦隊！　去年確診罕病：試試看又何妨

缺席蕭敬騰婚禮⋯五月天阿信現身全場瘋掉　劉若英吃醋：你們叛徒～

缺席蕭敬騰婚禮⋯五月天阿信現身全場瘋掉　劉若英吃醋：你們叛徒～

Hanni國會落淚！ 　「不是第一次被無視」：HYBE真的不喜歡我們

Hanni國會落淚！ 　「不是第一次被無視」：HYBE真的不喜歡我們

韓女歌手罹舌癌3期「竟是蛀牙害的」！癌細胞擴散　切除舌頭淋巴慘失聲

韓女歌手罹舌癌3期「竟是蛀牙害的」！癌細胞擴散　切除舌頭淋巴慘失聲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！　公司設砲房騙女員工賣身

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」　十指緊扣回家過夜被拍

明道才回台…火速「亮劍」表態：台灣是中國領土！　9台藝人都發聲了

離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」網瘋猜

徐凱希坦承分手百億男友　凍卵43顆　分手原因曝光

「已購買小孩愛吃」沒聽過代表老了！　2024最夯10大流行語一次看

「廟會女神」曾甜宣布轉戰啦啦隊！　去年確診罕病：試試看又何妨

缺席蕭敬騰婚禮⋯五月天阿信現身全場瘋掉　劉若英吃醋：你們叛徒～

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

愛的榮耀, 洪毛, 吳政澔

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蔡允潔爆對老公下體過敏「進去就痛」！　排斥身體接觸：真的很害怕做
  2. 2024下半年必看「黑馬古裝愛情陸劇」　張晚意愛上妹妹大談禁忌戀
  3. 林襄認啦啦隊生涯「支離破碎又重建」！　感性吐焦慮茫然心境
  4. 台越混血「拿到身分證」入圍金鐘：我是台灣人　雷嘉汭無法平常心
  5. 《黑白大廚》第2季「已邀《地獄廚房》戈登拉姆齊」！　製作人親證實
  6. 金友莊4年後暫離台灣　美女女兒也帶去　宣布買下曼谷新宅
  7. 民視八點檔加入帥哥新血！　海歸醫生「相親對象是男的」鬧烏龍
  8. 導演鍾孟宏為新作「登門拜訪」親邀演員：沒他不知能找誰
  9. 視網膜金鐘公約發狂語「喝香菜檸檬汁」　大霈當場一聽傻眼了！
  10. 葉瑋庭混血二寶出生了！　怕漏掉張惠妹大巨蛋：溢奶也要跟

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366