民視八點檔加入帥哥新血！　海歸醫生「相親對象是男的」鬧烏龍

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《愛的榮耀》中擔任甘草喜感人物「張明倫」的洪毛，為了一場對著相親對象吳政澔大跳「三振舞」，讓他連忙找啦啦隊的友人來指導，他笑稱「這場戲根本就是『只要我不尷尬，尷尬就是別人』的最佳範例。」

▲《愛的榮耀》加入新血演員吳政澔。（圖／民視提供）

不僅如此，洪毛還將台詞改編，融入舞曲中，讓整段表演更加生動有趣。洪毛透露，拍攝這場戲時，連攝影師都忍不住笑場，鏡頭都因為大家的笑聲而抖動，他表示，看到大家都被逗樂，覺得所有的辛苦都值得了。

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▲吳政澔（左）加入《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

飾演洪毛相親對象的吳政澔，透露很幸運加入鳳凰藝能後，就進到了一級戰場「ON檔八點檔」，這次的角色是羅文翔，飾演腦科醫師，但同時也是生活白癡，他說這是反差很大的性格，對他來說挑戰性很大，第一場戲就是從國外回來的他，要跟惠君（曾智希飾）相親，不小心讓阿倫（洪毛飾）以為是彩霞幫他安排的相親對象，鬧了個笑話。

▲吳政澔（左）加入《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

而飾演羅文翔的吳政澔，則分享了初次與洪毛合作的經驗。他表示，洪毛大哥非常照顧新人，常常會分享拍戲的心得和趣事，讓他很快就融入劇組。吳政澔也透露，洪毛在劇中對他唱的那句「我叫張明倫，不是隨便的倫」的台詞，已經深深烙印在他的腦海中，久久無法忘懷。

▲吳政澔（左）加入《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

吳政澔笑說「這句話太洗腦了，收工回家都會不自覺地跟著哼唱。」，他進一步說這次很榮幸可以跟曾智希、曾子益、賴慧如一起合作，大家都是前輩級演員，但大家相處都很融洽，學了很多也感受大家對到初來乍到的他滿滿的溫暖。