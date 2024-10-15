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「啦啦隊正妹」發聲還原跟蹤始末！　林可遭尾隨不解：到底要幹嘛？

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員林可，昨（14）日罕見動怒發文，透露私人行程遭人尾隨，貼文曝光後，立即掀起討論。為此，她稍早再發聲，透過IG限動還原遭人跟蹤的始末，同時也強調，希望大家能尊重她的私人空間，「我不太清楚尾隨在別人後面，你到底要幹嘛？」

▲▼林可。（圖／翻攝自Instagram／dou95412）

▲林可是中信兄弟啦啦隊成員之一。（圖／翻攝自Instagram／dou95412）

林可坦言，當時她在外面的舞蹈教室學舞，並與朋友們到戶外一起拍攝舞蹈作品，她表示，儘管這不是公開活動，也沒有發佈任何通知，但由於是公共場合，自然會有一些路人停下來觀看。林可透露，為了拍出好成果，自己提前到達舞蹈教室附近，因為她想利用這段時間進行自主練習，但在此過程中，卻出現一名陌生男子開始靠近她，並與她寒暄。

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▲▼林可。圖／翻攝自Instagram／dou95412）

▲林可發文透露遭人尾隨。圖／翻攝自Instagram／dou95412）

林可提到，當她練習到一個段落，並準備進入百貨公司吹冷氣整理儀容時，該男子卻隨即尾隨在後，讓她感到相當不自在。林可表示，她起初並未太在意，但發現男子一路跟隨後，她終於忍不住當場詢問對方是否可以停止跟隨。幸好，男子最終離開，而林可也選擇暫時待在百貨公司內，直到朋友到場後才返回。

▲▼林可。（圖／翻攝自Instagram／dou95412）

▲林可還原遭人尾隨的始末。（圖／翻攝自Instagram／dou95412）

林可坦言，雖然當時沒有發生什麼事情，但她仍希望粉絲和大眾能夠尊重她的私人空間，特別是在工作之外的時間。她呼籲：「拍攝還沒開始，我們也還沒有在表演，休息時間都是屬於我們的私人時間。」她進一步表示，如果粉絲想合照，完全可以禮貌詢問，但對於尾隨行為，她無法理解，甚至對此感到不安。

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林可, 啦啦隊, Passion Sisters, 中信兄弟

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