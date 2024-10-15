郭彥均投資ETF「每天存5000」目標2000萬！　擁5房嘆台灣房價不友善

記者孟育民／台北報導

有「演藝圈小資族」的之稱的郭彥均出道18年，靠著一步一腳存錢、投資，至今擁有5間房產。他今（15日）出席便利商店公益活動，透露房子都是自己住，並無租人，他也公開自己的理財方法，每天都會定期買ETF 5000元，目前為止已經兩年多的時間，「5000真的不多，因為它不會上來、下去，你買久了就是這樣，這不是投機，它就是存錢而已。」

▲郭彥均公開理財方法。（圖／記者孟育民攝）



郭彥均目標存到2000萬的股票本錢，希望未來退休能靠領股息過活，至於現在進度，他笑說：「我真的沒有錢，我還差很多！」他現在固定投資ETF，每個月存大約10萬初頭，而他沒把買房當作投資，目前都是給家人住，「現在房子真的不好買，我們有了就不會再買，讓給別人買，現在有房子住就好。」

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▲郭彥均每天都投資5000元。（圖／記者孟育民攝）

郭彥均談到台灣房價，忍不住感嘆說：「我覺得房價對年輕人太不友善，我年輕的時候房子300萬還有，現在車位都要500萬了，連南部都貴起來，你就算返鄉也買不起，所以我覺得房價一直上去，對年輕人很不好，年輕人的創意、活力都被這些壓垮了。」





▲郭彥均感嘆台灣房價。（圖／記者孟育民攝）

他說剛入行時買首間房，大約300多萬，那時候1個月只要繳1萬多元房貸，就算工作辛苦落淚，但為了扛房貸辛苦也願意，「覺得拼個2、3年就把房貸繳完一半，現在年輕人沒辦法了，裡面住滿鬼也不只300萬，房價這麼貴對社會不好，社會都沒有動力了！」