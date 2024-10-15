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林志穎50歲了！　凍齡童顏太驚人...鬆口「超簡單回春2秘訣」

記者蔡琛儀／台北報導

「不老男神」林志穎今（15日）歡度50歲生日，並推出生日單曲〈奔向有你的地方〉， 慶祝50歲的到來，擁有凍齡童顏的他，外界好奇永保青春的方法？林志穎說，養身秘訣有二：「一是多喝水，二是保持健康快樂的心情。」

▲▼林志穎生日單曲〈奔向有你的地方〉。（圖／吉米工作室提供）

▲林志穎今天歡慶50歲生日。（圖／吉米工作室提供）

出道32年的他，走過人生的高山低谷，談到自己人生下半場的目標，「小孩能夠勇敢的長大，找到自己未來的興趣，也希望能夠多跟家人去旅遊；現在自己狀況也越來越好，現在已經帶Band唱音樂節，希望有一天能夠以自己的個人演唱會為主，當然與華納音樂的合作還有好多首歌要發行，敬請大家期待。」

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這次新歌是一首溫柔治癒的純愛情歌，也是發行過200首以上的歌曲的他，首度嘗試的風格，也是第一次試著用假音唱副歌，為此還找了音樂老師教唱，希望透過這首歌深情地訴說，向一路陪伴他的家人和粉絲朋友表達最真摯的感謝。

▲▼林志穎生日單曲〈奔向有你的地方〉。（圖／吉米工作室提供）

▲林志穎推出生日單曲〈奔向有你的地方〉。（圖／吉米工作室提供）

至於生日怎麼慶祝？林志穎透露：「送給自己的生日禮物，會去義大利法拉利嘉年華會開F1，當作自己的生日假期。今年自己生日宴很特別，有不同地方辦的，都有去參加一下，還有自己同學會、當然還有媽媽的，沒去到的、沒參加到穎友會的別擔心，會有送上單曲封面卡，發完為止。」他先前出席粉絲為他舉辦的生日會，看到大家一路支持30幾年，其實很感動，但仍搞笑說：「今天的聚會很像中年俱樂部，大家都有家庭有小孩，但是出去這個聚會，不能跟其他人說我們50歲了還在追星。」

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