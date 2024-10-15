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(G)I-DLE休息室大跳「甩雞舞」！　網眼尖認出手上美食：是台灣的

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓女團(G)I-DLE在海內外都有著高人氣，本月初她們一連3天登上台北小巨蛋開唱，吸引大批台灣粉絲到場朝聖。近期(G)I-DLE官方釋出了1段成員薇娟、雨琦玩鬧、享用美食的影片，逗趣畫面吸引超過60萬人按讚，而2人手中的美食，也被眼尖網友認出正是台灣的珍奶與牛肉捲餅。

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▲(G)I-DLE月初來台開唱，吸引大批粉絲到場。（圖／翻攝自IG／official_g_i_dle）

(G)I-DLE官方IG於13日公開1段短片，畫面中薇娟、雨琦各自享用著飲料，以及貌似捲餅的食物，並一邊玩起近期在社群平台引發風潮的「甩雞特效」，只見2人賣力把頭上的公雞特效甩到對方頭上，過程中還不慎撞在一起，讓大批粉絲笑翻。

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▲▼(G)I-DLE。（圖／翻攝自IG／official_g_i_dle）

▲薇娟、雨琦在休息室大玩特效、享用美食。（圖／翻攝自IG／official_g_i_dle）

另一方面，薇娟、雨琦手上的食物和飲料也引發關注，許多人紛紛發問「好奇薇娟手上那杯是什麼」、「雨琦吃的是哪一種蛋餅」，一些眼尖的網友們則認出，雨琦吃的不是蛋餅，而是合府小籠湯包的牛肉捲餅，至於薇娟的飲料則應是發發牧場的珍珠鮮奶茶，猜測該短片應該是日前來台開唱時，在後台所拍攝的。

▼(G)I-DLE官方IG短片。（翻攝自IG／official_g_i_dle。如遭刪除請見諒）

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(G)I-DLE, 薇娟, 雨琦

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