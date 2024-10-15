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《黑白大廚》金度潤瞇瞇眼「遭誤會連連」！　曾想動手術恐慌症卡關

圖文／CTWANT

《黑白大廚：料理階級大戰》米其林一星主廚金度潤，一雙招牌瞇瞇眼撞臉賤兔，讓人一眼就能記住，他來台受訪表示曾想動手術矯正，但現在已成為他的標誌。金度潤很珍惜食材，開心節目能夠呈現他保存食物的畫面，隨著知名度水漲船高，他雖感到負擔，但也期待能藉此機會早日完成夢想。

《黑白大廚》金度潤招牌瞇瞇眼引誤會「曾想手術矯正」　自曝恐慌症女友送耳機相助

▲金度潤曾想動手術矯正瞇瞇眼，但現在已成為他的標誌。（圖／林士傑攝／CTWANT）

《黑白大廚》金度潤招牌瞇瞇眼引誤會「曾想手術矯正」　自曝恐慌症女友送耳機相助

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▲金度潤善用風乾食材，甚至有專屬冷藏室。（圖／翻攝金度潤IG／CTWANT）

金度潤表示起初不想參加《黑白大廚》，且一開始以為是100人一起比，沒想到分成黑湯匙80人、白湯匙20人，但女友叫他一定要去不然就分手。節目中他戴著耳機做料理，被其他參賽者稱讚「很酷」、「沉穩又安靜」，他透露其實自己有恐慌症，不想受其他聲音干擾，所以請女友送耳機過來。

《黑白大廚》金度潤招牌瞇瞇眼引誤會「曾想手術矯正」　自曝恐慌症女友送耳機相助

▲金度潤旋風訪台至西門町的伴手禮品牌「甜堂」訪友，造成轟動。（圖／林士傑攝／CTWANT）

他保存很多風乾食材，金度潤自信表示他的餐廳比起其他地方更珍惜食材，甚至有專屬冷藏室，很高興節目連這個部分都播出，他聽說很多白湯匙餐廳的畫面被剪光光。被問到如果留到「無限料理地獄豆腐」項目，會端出怎樣的料理？金度潤老實說他並沒有看節目，因為變胖的關係，所以不喜歡看自己在鏡頭上的樣子。

網上流傳一張白湯匙的聚會照，金度潤分享時間點是在節目開錄前，節目拍攝後他們各忙各的，還沒有機會全員重聚。提到私下會不會自己做菜，金度潤回答：「一半一半。」有時下班會簡單做個綠茶泡飯或是牛奶加燒酒。

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▲金度潤夢想在4年後成立韓食料理研究所，現在有可能提早達成。（圖／林士傑攝／CTWANT）

金度潤的外型很具特色，除了像極賤兔，長髮加瞇瞇眼也被說撞臉乱彈阿翔，他笑說之後可以同框比比看像不像。這雙細長的小眼睛曾對他造成困擾，金度潤透露他經常擔任飲食顧問，很多人誤會他太過疲累而閉上眼睛，或是沒在聽對方說話，他想過做眼瞼下垂手術，但該手術只能局部麻醉，讓有恐慌症的他卻步，不過現在瞇瞇眼已成為他的標誌，身邊的人也建議他維持原樣。

上周六金度潤旋風訪台，至西門町的伴手禮品牌「甜堂」訪友，意外造成轟動，不但路過民眾搶拍，還有媒體衝到店家，讓他差點趕不上飛機。金度潤表示現在他走在路上很常被認出來，只要出門就會有人拿著手機要求合照，雖然這對內向的他來說會感到負擔，但餐廳生意也因此變得很好，他原本夢想在4年後成立韓食料理研究所，現在有可能提早達成。

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