林志玲熱舞辣翻「女團C位震撼全場」羞喊：有人要約嗎？

記者許逸群／台北報導

林志玲以逆齡外貌征服無數粉絲，為了陪伴超過十年的滴雞精品牌田原香，拍攝最新代言廣告，一改過去溫婉優雅的螢幕形象，突破自我挑戰從未嘗試過的動感舞風，化身女團驚豔全場。被問到未來是否想站上大舞台展現熱舞魅力？她笑答：「有人要約嗎？」

▲林志玲拍攝廣告挑戰火辣舞蹈。（圖／田原香滴雞精提供）

林志玲的最新廣告引發話題，她以一襲黑色縷空透視裝扮，帥氣酷勁的熱舞讓人看得臉紅心跳，秀出火辣曲線和逆天長腿，散發女神氣場！過去的演藝經歷卓越豐富，成為母親後勇於突破嘗試。她害羞表示：「以前比較少耍酷吧，所以自己裝酷的時候，會有點想笑場。」

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▲林志玲以一襲黑色縷空透視裝扮登場。（圖／田原香滴雞精提供）

提及此次突破自我，林志玲分享：「相信每個父母親都希望透過自己努力的樣子以身作則，傳遞給孩子一個Never Give Up的信念，我希望小寶貝可以看到，我是個不斷有勇氣，去挑戰新事物的媽媽，用滿滿的熱情感染身邊的人，陪伴他去探索世界。」

▲林志玲熱舞展現女神魅力。（圖／田原香滴雞精提供）

林志玲強調，追夢踏實的前提要建立在健康的身體，透過營養食品調整時差、促進食慾，讓營養好好吸收。林志玲更感性表示，從十多年前開始接觸該廠商，一路陪伴她結婚生子，無論在外工作還是照顧家庭，體力和精神充飽電，讓她隨時隨地保持最佳狀態。