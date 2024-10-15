ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

滴妹手搖飲「去年營收1.8億元」　4年狂開15店…團隊度過難關！

【開業自己賺】去年營收1.8億元！　滴妹手搖飲4年狂開15店

▲滴妹是手搖飲創辦人，至今已有15間分店。（圖／翻攝自滴妹臉書）

圖文／鏡週刊

隨著自媒體發展，網紅知名度和聲量高漲，自創品牌相較業配商機高，丟丟妹挾直播業績打造個人品牌，其實不少網紅已先行一步推出個人品牌，只是創業之路並非靠著知名度就會成功。

百萬美食部落客千千2018創辦食品品牌「水哦」，先後推出拌麵、醬料等品項，拌麵至今銷量百萬袋，過年也賣年菜。不過今年4月她宣布33歲生日這一年，決定暫時離開台灣，飛往加拿大遊學一個月。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【開業自己賺】去年營收1.8億元！　滴妹手搖飲4年狂開15店

▲美食部落客千千2018創辦食品品牌「水哦」。（圖／翻攝自千千臉書）

「二伯」是百萬YouTuber蔡阿嘎的老婆，自創品牌賣兒童服飾，上月初她哀嘆品牌成立這3年來不斷在找房子跟搬家中循環，好不容易穩定，又收到房東不續租的噩耗，顯見自創品牌也有不少危機衝擊。

【開業自己賺】去年營收1.8億元！　滴妹手搖飲4年狂開15店

▲蔡阿嘎的老婆二伯也是粉絲熟悉的網紅。（圖／翻攝自二伯臉書）

滴妹是英文教學YouTube頻道阿滴英文的導演、後製也是親妹妹，她自創手搖飲品牌「再睡5分鐘」，4年狂開15間店，2023年營收已達1.8億元，期間曾被消費者嫌棄，但團隊滅火態度被肯定，順利度過難關。
 


更多鏡週刊報導
【獨家】【開業自己賺】算命建議不再婚　丟丟妹自創品牌當CEO
【獨家】【抱病缺一人】草蜢海外演唱三缺一　蔡一傑免疫失調傳病重
【抱病缺一人】「腰椎滑脫」被迫告假　五月天石頭因傷一度脫隊

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

泰國侏儒河馬「彈跳豬」　泡澡被員工加菜成「河馬鍋」

推薦閱讀

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他

「廟會女神」曾甜宣布轉戰啦啦隊！　去年確診罕病：試試看又何妨

「廟會女神」曾甜宣布轉戰啦啦隊！　去年確診罕病：試試看又何妨

柯震東婚禮跳16蹲「隔天不能起身」！　急cue坤達：幹嘛叫我上台啦

柯震東婚禮跳16蹲「隔天不能起身」！　急cue坤達：幹嘛叫我上台啦

缺席蕭敬騰婚禮⋯五月天阿信現身全場瘋掉　劉若英吃醋：你們叛徒～

缺席蕭敬騰婚禮⋯五月天阿信現身全場瘋掉　劉若英吃醋：你們叛徒～

朱芯儀罹癌「蕭敬騰夫婦第一個知道」　曝他們暖舉：心意無價

朱芯儀罹癌「蕭敬騰夫婦第一個知道」　曝他們暖舉：心意無價

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」　十指緊扣回家過夜被拍

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」　十指緊扣回家過夜被拍

離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」網瘋猜

離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」網瘋猜

殯葬界蔡依林「遭強拍性愛片」！角頭設局交往還施虐　她痛哭認受害

殯葬界蔡依林「遭強拍性愛片」！角頭設局交往還施虐　她痛哭認受害

旅行社搞錯飯店時間！吳宗憲「只穿一件內褲」被趕出房

旅行社搞錯飯店時間！吳宗憲「只穿一件內褲」被趕出房

蕭敬騰婚禮被爸爸催生！51歲Summer「去年1句話」早表態　網掀論戰

蕭敬騰婚禮被爸爸催生！51歲Summer「去年1句話」早表態　網掀論戰

魏大勛求婚秦嵐遭拒爆分手　狗仔曝他「1轉變」：應該分了

魏大勛求婚秦嵐遭拒爆分手　狗仔曝他「1轉變」：應該分了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他

「廟會女神」曾甜宣布轉戰啦啦隊！　去年確診罕病：試試看又何妨

柯震東婚禮跳16蹲「隔天不能起身」！　急cue坤達：幹嘛叫我上台啦

缺席蕭敬騰婚禮⋯五月天阿信現身全場瘋掉　劉若英吃醋：你們叛徒～

朱芯儀罹癌「蕭敬騰夫婦第一個知道」　曝他們暖舉：心意無價

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」　十指緊扣回家過夜被拍

離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」網瘋猜

殯葬界蔡依林「遭強拍性愛片」！角頭設局交往還施虐　她痛哭認受害

旅行社搞錯飯店時間！吳宗憲「只穿一件內褲」被趕出房

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李陳鎬退出《認哥》！錄好的將全剪光　活動前1hr出事…主辦全崩潰
  2. 算命再婚將惹禍！丟丟妹和新男友維持關係　投資千萬另闢財源
  3. 滴妹手搖飲「去年營收1.8億元」　4年狂開15店…團隊度過難關！
  4. 直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」　十指緊扣回家過夜被拍
  5. 離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」網瘋猜
  6. 等了10年！孫燕姿驚喜宣布巡迴演唱會　相約粉絲一起看日落
  7. 樂天女神筠熹自爆　被那一根頂到肺　氣都喘不過來
  8. 三上悠亞驚喜回歸SKE48活動！　畢業後再以偶像身分登台
  9. 女兒出生3天就插管「肺部天生有洞」　李宓抱不到小孩：超級擔心
  10. 柯震東婚禮跳16蹲「隔天不能起身」！　急cue坤達：幹嘛叫我上台啦

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366