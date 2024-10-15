滴妹手搖飲「去年營收1.8億元」　4年狂開15店…團隊度過難關！

▲滴妹是手搖飲創辦人，至今已有15間分店。（圖／翻攝自滴妹臉書）

圖文／鏡週刊

隨著自媒體發展，網紅知名度和聲量高漲，自創品牌相較業配商機高，丟丟妹挾直播業績打造個人品牌，其實不少網紅已先行一步推出個人品牌，只是創業之路並非靠著知名度就會成功。

百萬美食部落客千千2018創辦食品品牌「水哦」，先後推出拌麵、醬料等品項，拌麵至今銷量百萬袋，過年也賣年菜。不過今年4月她宣布33歲生日這一年，決定暫時離開台灣，飛往加拿大遊學一個月。

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▲美食部落客千千2018創辦食品品牌「水哦」。（圖／翻攝自千千臉書）

「二伯」是百萬YouTuber蔡阿嘎的老婆，自創品牌賣兒童服飾，上月初她哀嘆品牌成立這3年來不斷在找房子跟搬家中循環，好不容易穩定，又收到房東不續租的噩耗，顯見自創品牌也有不少危機衝擊。

▲蔡阿嘎的老婆二伯也是粉絲熟悉的網紅。（圖／翻攝自二伯臉書）

滴妹是英文教學YouTube頻道阿滴英文的導演、後製也是親妹妹，她自創手搖飲品牌「再睡5分鐘」，4年狂開15間店，2023年營收已達1.8億元，期間曾被消費者嫌棄，但團隊滅火態度被肯定，順利度過難關。





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