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告五人跨界拍電影！　他換造型「演數學老師」團員一看認不出

記者黃庠棻／台北報導

《為我辦一場西式的喪禮》今（14）日舉辦告五人神秘場放映記者會，提到這次電影主題曲在電影上映前便受到多方的關注，許多歌迷因此被電影深深吸引，告五人表示主題曲〈就說你想說的〉製作過程，他們幾乎是跟演員同時拿到劇本，電影邊拍攝他們邊跟著調整，幾乎是一起打造出來的，是一種很特別的合作經驗。

▲邵奕玫、柯智豪、雲安、犬青、哲謙、楊卓叡、郭品希。（圖／東橫一提供）

▲告五人參與電影演出。（圖／東橫一提供）

記者會上，公開告五人鼓手哲謙在電影裡有參與演出，雲安和犬青看到他首次出現在大銀幕，兩人都感覺非常感動，雲安還因為他換了一個新造型的關係，一開始完全沒認出來，而犬青覺得電影中的造型很符合哲謙一直給人溫文儒雅的老師形象，希望他能有別於演唱會，不只在後方當穩定軍心的鼓手，也能多多走到前方，讓大家看見。

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▲邵奕玫、柯智豪、雲安、犬青、哲謙、楊卓叡、郭品希。（圖／東橫一提供）

▲告五人雲安與柯智豪。（圖／東橫一提供）

《為我辦一場西式的喪禮》神秘場記者會找來告五人、柯智豪及3位學生演員郭品希、楊卓叡和邵奕玫，一同分享為電影所做的幕前幕後音樂規劃及演出時的趣事，告五人哲謙在片中飾演數學老師，主要跟郭品希有對手戲。

▲邵奕玫、柯智豪、雲安、犬青、哲謙、楊卓叡、郭品希。（圖／東橫一提供）

▲（左起）邵奕玫、柯智豪、雲安、犬青、哲謙、楊卓叡、郭品希。（圖／東橫一提供）

哲謙提到兩人首次對戲是要教訓郭品希，郭品希回想過程中還有拍攝哲謙拿書敲他頭的畫面，一開始因為哲謙太客氣都不敢真的打，後來主動要求可以用力打沒關係，最後發現真的蠻痛的，犬青則在一旁笑說「你要慶幸他手上拿的不是鼓棒。」

雲安和犬青對於哲謙首度挑戰大螢幕的評價，兩人都大讚哲謙的表現，認為「因為鼓手常常在我們後方，當我們的後盾，也希望他多多走到前面來多讓眾人看看」，對於他的演出覺得非常感動，忍不住想給他一個讚。

▲▼告五人。（圖／相信音樂提供）

▲告五人哲謙（右）參與電影演出。（圖／相信音樂提供）

《為我辦一場西式的喪禮》的新銳演員郭品希和楊卓叡都是首次參與演出，郭品希回想拍攝一個月中遇到很多困難，但因為是首次嘗試，一切都覺得很新鮮，每天都有新的學習，尤其全部人在演出前都要一起上手語課，發現其實手語不是只有手部的表達，連表情都要很有戲才能完整呈現想要表達的語意，所以手語其實是比說話更能直接傳達想法的。

▲邵奕玫、柯智豪、雲安、犬青、哲謙、楊卓叡、郭品希。（圖／東橫一提供）

▲（左起）郭品希、哲謙、邵奕玫、楊卓叡。（圖／東橫一提供）

而全片幾乎都用手語表達的楊卓叡，覺得手語最特別的地方是可以用來表現歌曲，有些音符是可以用比出來的，包括音調跟抑揚頓挫，讓他直呼「好酷」，在拍攝的過程中，他透露自己不停聽告五人的歌，讓自己進入狀態，原本以為自己淚點很高的他，在首次看《為我辦一場西式的喪禮》時，聽到主題曲就忍不住落淚。

▲邵奕玫、柯智豪、雲安、犬青、哲謙、楊卓叡、郭品希。（圖／東橫一提供）

▲（左起）郭品希、邵奕玫、楊卓叡。（圖／東橫一提供）

而比兩人多有一些演出經驗的邵奕玫，回想自己第一次拍戲也是高中時期，現在已經大學畢業的她，回頭演出高中生，在正式開拍前和其他演員一起上表演課，年齡相近的3個人在拍攝過程中還會相約「群魔亂舞」來抒發壓力，而這次她為電影還特別把聲音壓低演出，讓原本音調較高的她被同學誤喉嚨受傷，讓她哭笑不得。《為我辦一場西式的喪禮》將在10月25日全台上映。

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