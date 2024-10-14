洪百榕半夜醒來驚見「長髮女躺旁邊」！　嚇壞警告：這種事別隨便做

記者蔡宜芳／綜合報導

女星洪百榕和宋達民結婚多年，育有兩子一女。她13日透露自己半夜醒來看到一個「看不清楚臉的長髮女」，受到了很大的驚嚇，得知真相後忍不住大呼「真的會嚇死人」。

▲洪百榕透露因為老公的舉動，自己半夜醒來受到驚嚇。（圖／翻攝自Facebook／宋達民和洪百榕愛的粉園）

洪百榕透露，宋達民因為患有五十肩，一夜之間痛得無法入睡，於是決定與女兒寶妹交換床位，以免打擾到她休息。結果到了半夜三、四點，洪百榕突然醒來，「我用我750度的大近視回頭看，睡在我旁邊的竟然是一個看不清楚臉的長髮女生！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

洪百榕說，要不是因為自己有信仰，可能已經被嚇得魂飛魄散，但她還是鎮定地仔細看了很久，才確定長髮女是女兒寶妹，「我真的奉勸大家，這種事不要隨隨便便做，真的會嚇死人！」分享了家庭趣事。

▲洪百榕透露自己被女兒嚇到。（圖／翻攝自Facebook／宋達民和洪百榕愛的粉園）

【洪百榕全文】

昨晚達民哥因為五十肩痛了一晚上沒辦法好好睡覺

他一下起來沖熱水、一下起來吃藥

我已經睡了，但他又怕吵到我

所以他突發奇想，他去找寶妹跟他換床睡

沒想到，到了半夜三四點鐘的時候

我醒了…….

我用我750度的大近視回頭看

睡在我旁邊的竟然是一個看不清楚臉的長髮女生

說真的，若不是因為我有耶穌，我可能已經嚇到魂飛魄散了

但我還很淡定的仔細看了很久才看出來她是寶妹…

我真的奉勸大家，這種事不要隨隨便便做

真的會嚇死人！

（照片是乖寶照的…我們都在框框裡已經很好了）