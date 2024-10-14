百靈果凱莉遭炎上「蔡康永現身說話了」　她感動：沒什麼好抱怨的

記者蔡宜芳／綜合報導

蔡康永近來為宣傳新書，參加Podcast節目《百靈果NEWS》，怎料，主持人凱莉卻被部份網友批「沒禮貌」，掀起熱議。凱莉在兩度回應後，13日曬出蔡康永的留言，感謝對方送暖，也直言「還是愛死這集」。

▲凱莉日前訪問蔡康永被批沒禮貌。（圖／翻攝自Facebook／百靈果News、凱莉蹲下去）

凱莉表示，在節目被炎上後的第三天，她才發現原來蔡康永早就在Instagram上留言。她曬出截圖，只見蔡康永開心表示：「兩位主持人與工作團隊費心啦，希望大家喜歡我們一起做的這一集。」對此，凱莉感動直說：「omg也太溫暖了。」

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▲蔡康永留言。（圖／翻攝自Facebook／百靈果News）

凱莉坦言，雖然網路上有許多批評的聲音，而她也認為節目永遠都有進步的空間，但對於這期節目，她還是感到非常滿意，「能跟蔡康永坐在一起蝦屁話一個半小時，這麼爽的工作我沒有什麼好抱怨的了。」

最後，凱莉也期待與蔡康永的下一次見面，並開玩笑地說：「以及到時你手上提的那80杯星巴克啦。see you next time Kevin。」而蔡康永則現身回覆說：「嗯嗯，了解，不過…前提是下次你接的節目，要有80位工作人員哦。」

▲蔡康永再度留言。（圖／翻攝自Facebook／百靈果News）

【凱莉全文】

就在節目被炎上後的第3天，我才發現原來蔡康永早就來我們的IG留言過了omg 也太溫暖了。

就算網路上有很多人在批評，我也覺得節目永遠可以做得更好，但我自己還是愛死這集kkshow了。能跟蔡康永坐在一起蝦屁話一個半小時，這麼爽的工作我沒有什麼好抱怨的了。

期待下次相見，以及到時你手上提的那80杯星巴克啦。see you next time Kevin

#我是凱莉