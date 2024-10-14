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金鐘女神二度舉辦畫展！　「改變顏色創作有原因」壓力大到失眠

記者黃庠棻／台北報導

女星程予希熱愛學習與挑戰自己不同面貌，今年除在熱播劇《華麗計程車行》首次挑戰不同類型戲劇演出廣受好評，從清純大學畢業生一直演到結婚為人母，展現年齡跨度超過10年的純熟演技，她更勇於持續拓展更多的藝術領域，二次舉辦個人藝術展「Mirror Mirror」成「勇敢系跨界藝術家」，一幅幅的畫作與顏料，揭露了她赤裸無法去掩蓋的私密。

▲程予希。（圖／星星相藝提供）

▲程予希二度舉辦畫展。（圖／星星相藝提供）

程予希坦言「畫畫是一件很私密的事情，當下的開心、焦慮或是懷疑都會透過筆觸去呈現。」她親吐「常質疑自已做得還不夠好，會覺得不配得獎，透過藝術一點一點把這些情緒梳理出來，並在生活當中找到平衡，這些看似不好的情緒也都是很棒的養分，讓我擁有可以不斷往前進的動力。」

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▲程予希。（圖／星星相藝提供）

▲程予希二度舉辦畫展。（圖／星星相藝提供）

首次辦展後，程予希就燃起想要繼續畫下去的決心，視繪畫為第二生命的堅定意志，透露「辦第一次展覽時，我就告訴自己一定要持續辦下去，因為這不只是興趣，而是我希望能在藝術領域看到自己的成長。」她提及首次辦展時可算是土法煉鋼「全部都靠著自己和朋友的幫忙才完成，現在回想起來都覺得那時的自己怎麼可以這麼有勇氣的辦完。」

▲程予希。（圖／星星相藝提供）

▲程予希二度舉辦畫展。（圖／星星相藝提供）

而程予希回想起當時壓力大到每晚都失眠的日子，此次辦展特別邀請策展人，一起討論畫展要如何呈現，除提升展覽規格，也想讓來看展的觀眾有不一樣的視覺體驗。

在顏色的運用上，程予希也有了新的突破，她以往畫作色彩呈現較為溫暖繽紛，此次則開啟冷色調系風格「想呈現真實內心的自己。」程予希以創作「慶祝」這幅畫作為例，認為人都是孤單的個體戶，不管生活有多豐富精彩，始終都要面對與自己談話。

▲程予希。（圖／星星相藝提供）

▲程予希二度舉辦畫展。（圖／星星相藝提供）

此外，程予希也透露「畫了這一幅也讓我開始學習怎麼樣節制的運用色彩。」她也透過藝術創作磨練耐心，自認是急性子「我以前會很急著想要趕快把腦袋的靈感一次輸出，但後來慢慢學習著畫完之後讓畫靜置感受再好好決定下一次的用色。」另一幅畫作「漂浮」就是她自己首次透過分次地把一幅畫完成，完美建立了她對於在耐心上的信心。

▲程予希。（圖／星星相藝提供）

▲程予希二度舉辦畫展。（圖／星星相藝提供）

此次，程予希也邀請藝術家王亮尹作為繪畫指導老師，學會了更多關於媒材與色彩的技巧，並深刻反思人生，因此，此次藝術展不僅僅是她藝術生涯的進化，更是她內心世界的深刻呈現，透過畫筆，她邀請觀眾進入她的內心，感受她在每一筆劃中的情感力量。程予希個人藝術展「Mirror Mirror」將於10/25-11/8在「勇敢的空間」舉辦，可免費參觀，每日展覽開放時間為早上11點至晚上7點。

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