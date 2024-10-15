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「已購買小孩愛吃」沒聽過代表老了！　2024最夯10大流行語一次看

記者田暐瑋／綜合報導

身處在這個人手一機、社群爆炸的時代，各種網路流行語層出不窮。從「無言薯條」、「傻眼貓咪」，再到「是在哈囉」、「像極了愛情」，這些從網路發跡的用語無一不在社群平台上掀起熱潮，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，選出2024年聲量最高的10大網路用語。

【NO.10 已購買小孩愛吃】

不管是什麼貼文內容，最近在各大社群平台的留言區經常看見「已購買，小孩愛吃」這句話，因為和文章、影片內容完全不相關，所以有不少網友不解這句話到底是什麼意思？其實這是來源自網購買家的評價，分享孩子對商品的真實感受，卻意外收穫無數按讚。之後也有業主找網軍回文，營造商品熱賣的假象，但網軍可能沒發現到商品屬性的不同，在非食物類型的貼文下也回應「已購買小孩愛吃」，接著就被大家廣泛運用於反諷業配文，造成一股已讀亂回的現象。

▲▼上網,視訊,手機,筆電,電腦。（示意圖／達志影像）

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▲2024年網路流行語。（示意圖／達志影像）

本次調查的聲量高峰落在九月底，藝人陶晶瑩就在Threads上發文寫下：「那個已回購、小孩愛吃是什麼意思？」留言區引起大批網友熱情解答，「就是隨便亂用就對了」、「就是亂用，反而真正吃的下面不可以回」、「就是不知道要回覆什麼的時候，隨便亂回覆用的」、「諷刺業配文」。

【NO.9 我是什麼很賤的人嗎】

被稱為「文字版Instagram」的Threads有強大的同溫層效應，是許多網友最常抒發心情的平台，大家在抱怨之餘不忘補一句「我是什麼很賤的人嗎」，藉此表達自己沒有得到良好的對待，有一種自嘲加上反諷的意味。不過，這句話也被很多人點名為最討厭的流行語，即使敘述內容再怎麼悲慘不幸，此話一出就讓人無法同情起來，甚至有種莫名的煩躁感。「負能量滿滿，聽久很煩」、「這句話是真的滿可笑的，自我貶低還一堆人喜歡掛嘴邊」、「最近不管聽到或看到別人限動寫這個，我都覺得超躁」。

【NO.8 硬控】

有些流行語光看字面便能猜出意思，但也有不少詞彙令人一頭霧水，像是「硬控」就讓人無從得知。其實「硬控」一詞源於遊戲術語，指遊戲中一項強制控制技能，發動此技能可使對手不能隨意操控自己的角色。而後在社交平台上，該詞逐漸演變成「不由自主被某件事給深深吸引，看了就停不下來」的意思，例如網友們在留言區表示「X秒的影片硬控我半小時」、「我被硬控了53秒」、「這張圖硬控我10分鐘」等。

【NO.7 蛋雕】

「蛋雕」原是在蛋殼上刻琢成畫，指一種精緻的手工藝品。不過，最近在網路上出現的「蛋雕」一詞，大部分竟不是描述這種蛋殼藝術品，而是超台流行語「丟掉」的意思。本次調查期間「蛋雕」在8月31日網路聲量討論破千筆，因網友在PTT發文詢問「最近看一堆人在講這個詞，完全不知所云，這又是哪來的」，吸引無數鄉民回答，「丟掉的台語啊」、「你484台語不好？」、「台語諧音，也是被提點才意會過來」、「我本來也不懂，直到念出來」、「現學現賣，因為不會講台語，而被某人蛋雕」。

▲▼耳機,聽音樂,滑手機。（圖／達志影像／示意圖）

▲2024年網路流行語出爐。（示意圖／達志影像）

【NO.6 很解】

「很解 」並非「很了解」的縮寫，這一詞經常被使用在描述感情上，指原本有好感的對象突然出現令人反感的言行舉止，導致氣氛整個被弄冷了，也就是「掃興」、「感覺沒了」的意思。網友在Threads上抱怨曖昧對象時，就經常使用到這個詞，像是「小氣這點真的讓人感覺很解欸」、「我無法接受他吃飯咀嚼聲太大，這點超解」、「原本對他很暈，直到他罵了髒話讓我一秒解了」、「吃飯一直看手機的男生也很解」。不過，也有網友針對「很解 」這詞不滿表示「很解，到底在解什麼？解只能用在解數學題啦」。

【NO.5 要確欸】

「要確欸」是出自於「你確定嗎？」的簡稱，通常是用在一種令人傻眼或是很瘋狂的情境，而自己則帶有玩笑成分敷衍對方；又或是對方對某個選擇猶豫不決時，為了再次確認，也會脫口而出「你要確欸」。其實這一詞從2022年就開始流行到現在，不論是在社群平台還是日常對話，經常都被拿來大量使用。另外，也有網友變化出「確」、「你要確餒」等多種用法，成為年輕人最愛的口頭禪之一。

【NO.4 很躁】

網路上的流行語有許多是出自於簡稱，除了「要確欸」外，網路聲量第四名的「很躁」也是其中之一，代表「很煩躁」的意思。相對於「硬控」來說，「很躁」算是比較直接的用語，可以讓人光看字面就理解大概的意思。不過，有不少網友表示「現在很流行這種沒有意義的省略詞」、「直接說很煩躁不好嗎？」、「我看到很躁這兩個字就覺得很煩躁」、「可以不要一直流行這種莫名其妙的簡稱嗎」。

▲情侶吵架,分手,感情,做錯事。（圖／達志／示意圖）

▲網路聲量第四名的流行語是「很躁」。（圖／達志／示意圖）

【NO.3 I人、 E人】

近年來網路爆紅的「MBTI」，是不少人用來認識自我、瞭解他人的重要工具。而Z世代年輕人最常掛在嘴上的「 I人、 E人」就是對應「MBTI」人格測試中的兩大類型，分別指內向和外向的意思。有些網友不解表示：「不就內向和外向，換個英文說起來有比較潮嗎？」、「看脆真的一堆人IE掛嘴邊，完全看不懂」、「還有T人，P人，一堆奇怪詞」；不過，也有內行網友跳出來解釋「明明就不是單純的內向外向，而是你獲得能量的方式是偏向外出/接觸人群，還是在家/獨處。看起來像，但仔細分還是有差別的」。

【NO.2 最頂】

「最頂」一詞是來自中國的網路用語，指無法超越的最高點、頂峰之意。其爆紅的原因是網紅館長在中秋推出「用料最頂」的月餅禮盒後，引起大票網友熱議，使得「最頂」一詞聲量飆升，直至今日仍有不少人經常掛在嘴上，本次調查期間，每月聲量穩定突破千筆以上。另外，「最頂」也可以用「超頂」、「很頂」取代，都是指事物達到極致，令人感到非常滿意或驚豔的意思。

【NO.1 破防】

本次調查最熱門的10大網路流行語，冠軍由「破防」一詞拿下，其網路聲量高達165,335筆，也是榜單中唯一突破十萬聲量的關鍵字，其討論熱度相當驚人。「破防」源於遊戲術語，原意是指突破對手的防禦，使對方無法抵擋攻擊，後來在社群上被引申為情感上的脆弱，指被某些言語或行為戳中了痛點，突破心中的防線，因而產生出悲傷、崩潰或沮喪的情緒。此外，也有不少網友使用「破房子」的Emoji，以「破房」圖案來表示「破防」。該詞在抖音、小紅書、Threads等各大社群平台上廣為流傳，尤其最常被Z世代拿來回覆貼文：「你這句話讓我大破防」、「這集真的看到破防」、「玩個心理測驗也被破防了」、「我又忍不住破防了」。▲▼想讓手機壽命減短嗎？9大壞習慣直接摧毀手機。（示意圖／達志影像）

▲2024年網路流行語。（示意圖／達志影像）

▲2024年網路流行語。（圖／記者田暐瑋製表）

▲2024年十大網路流行語。（圖／記者田暐瑋製表）

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