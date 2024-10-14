瑀熙揭產後甩肉15公斤秘訣「遭疑亂教」！　火大反擊：做好功課再說

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙今年9月平安生下兒子小布，昨（13）日她開心分享自己產後20天瘦了15公斤，同時也透露瘦身成功的秘訣，不過事後卻有網友質疑她亂教一通，甚至還私訊她和她吵架。為此，瑀熙稍早也公開兩人的對話，同時也無奈表示：「不了解的事情還是做好功課再說。」

▲瑀熙分享產後瘦身成果。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）



透過瑀熙公開的對話可見到，有名網友私訊指控她一天只攝取300卡路里，並懷疑她的瘦身效果不實，甚至認為她的15公斤減重是脫水造成的。瑀熙強調，自己在生產後自然減重，並解釋道：「我生之前69公斤，生完大概63左右，小朋友3.5公斤＋羊水胎盤，產後水腫退＋餵母乳，兩三天就瘦到60了。」她也指出，減重過程中，每個人的體質與代謝狀況不同，自己並沒有亂吃東西，且月子中心提供的食物不但健康且少鹽又少油，完全符合產後調養的需求。

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▲瑀熙透露產後20天瘦了15公斤。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

面對網友的進一步回應，瑀熙也毫不客氣地回擊。該網友表示「妳知道水分佔總體重的5成嗎？」並試圖用專業術語解釋脫水與體重減輕的關聯。對此，瑀熙指出，嬰兒、羊水、胎盤等都佔有一定重量，並反問對方：「難道嬰兒在子宮裡是真空狀態嗎？」她還補充，月子中心的營養師認為她控制得非常好，甚至在產前和產後的體脂比較中有明顯改善。

▲瑀熙公開與網友的對話。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

最後，瑀熙也表達對該網友不滿的情緒，並幽默反擊「瘋狂業配就是我的工作，如果沒有工作我會餓死。」她強調，作為創作者，業配工作是生存之道，呼籲對方若不認同她的做法，應該自己去體驗一下不工作的感覺，「我建議你明天開始也可以不用去上班了，怕你太辛苦。到底是哪來的人會叫別人不要再接業配，那你明天開始也不要去上班好嗎？」