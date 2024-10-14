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郭雪芙斷聯宋米秦6年！被問Dream girls合體「尬笑」認：換電話了

記者黃庠棻／台北報導

女星郭雪芙年初結束新戲的拍攝工作後，在2月暫離演藝圈，前往英國遊學3個半月，沒想到一回到台灣，就收到入圍第59屆金鐘獎戲劇節目女主角獎的好消息，今（14）日她難得現身大安區百貨公司出席精品鞋履品牌活動，也談及了入圍的心情。

▲郭雪芙。（圖／記者黃國霖攝）

▲郭雪芙出席鞋履活動。（圖／記者黃國霖攝）

郭雪芙今（14）日出席Repetto精品鞋履活動，透露目前金鐘獎戰袍還沒有準備好，剩幾套在挑選，為了呈現最完美的曲線，在剩下的幾天內仍會持續瘦身，跟之前比起來有瘦了約莫3、4公斤，至於是否爭取紅毯第一美，她則笑回「我也不知道，朝這目標前進」。

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▲郭雪芙。（圖／記者黃國霖攝）

▲郭雪芙出席鞋履活動。（圖／記者黃國霖攝）

不僅如此，郭雪芙對於得獎一事保持平常心，坦言目前比較擔心穿著戰袍的狀況，很怕自己出糗，直呼「怕跌倒，也怕講話卡詞或講出台灣國語」，至於有沒有準備得獎感言，她先是淡然地說「就謝謝大家」，立刻引起眾人驚呼，這才補充說親友有建議她先準備好，以備不時之需。

▲郭雪芙。（圖／記者黃國霖攝）

▲郭雪芙出席鞋履活動。（圖／記者黃國霖攝）

此外，郭雪芙被問到Energy合體，那Dream girls是否有機會合體，則露出尷尬微笑，透露自己在這段期間有換過電話，至於是否會聯絡，她則低調說道「應該很難吧」，雙方已有6年沒有聯繫過了。

▲郭雪芙。（圖／記者黃國霖攝）

▲郭雪芙出席鞋履活動。（圖／記者黃國霖攝）

此前，宋米秦受訪時坦言，2018年懷孕以後就沒有再和郭雪芙聯絡，直呼「我忙小朋友，她也忙她的事業，已經有點不同生活圈了，很自然的就...（沒聯絡）。」被問到Dream girsl有沒有合體可能，當年是團長的宋米秦坦言很期待，自己也沒有排斥，「但也沒有常常聯絡，所以這方面可能要看緣分。」

▲▼ 宋米秦單曲〈燈火〉媒體餐敘 。（圖／記者黃克翔攝）

▲宋米秦先前透露已跟郭雪芙斷聯已久 。（圖／記者黃克翔攝）

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