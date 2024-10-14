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林明禎MV「轉身露屁股蛋」激辣！　濕身貼近高帥男…S曲線全解放

記者陳芊秀／綜合報導

大馬女神林明禎近年在香港發展，最近推出新歌〈ON CLOUD NINE〉，並發表歌曲MV，而她在MV開頭身穿小熱褲，轉身露出屁股蛋，辣到粉絲直呼「救命」！

▲▼林明禎新歌MV露屁股蛋。（圖／翻攝自YouTube）

▲林明禎發表新歌MV，辣度破表。（圖／翻攝自IG）

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林明禎在MV中展示了8套不同造型，開頭穿上白色細肩帶小背心，搭配極短條紋熱褲亮相，除了秀出結實的腹肌和修長的美腿，熱舞轉圈時，屁股蛋悄悄入鏡，辣度破表。MV在中段高潮部分，她與一位猛男在雨中共舞，頭髮微濕，鏤空連身洋裝非常性感，兩人貼身互動，隨後還有坐在重機後座，環抱MV男主角在街頭奔馳，鏡頭再度聚焦她的美腿，整支MV養眼福利滿滿。

▲▼林明禎新歌MV露屁股蛋。（圖／翻攝自YouTube）

▲林明禎MV開頭就露屁股蛋。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼林明禎新歌MV露屁股蛋。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼林明禎新歌MV露屁股蛋。（圖／翻攝自YouTube）

▲林明禎熱舞正面曬腹肌與修長美腿。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼林明禎新歌MV露屁股蛋。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼林明禎新歌MV露屁股蛋。（圖／翻攝自YouTube）

▲林明禎雨中與MV男主角貼身熱舞。（圖／翻攝自YouTube）

原來林明禎為MV開設YT頻道，第一支影片火速吸引粉絲來朝聖，網友留言「見到『林明禎』三個字就先like先訂閱再慢慢欣賞」、「推爆」、「頻道第一個就是這麼驚喜的MV」、「終於等到妳了」、「明禎女神~妳真的美極了」。

▲▼林明禎新歌MV露屁股蛋。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼林明禎新歌MV露屁股蛋。（圖／翻攝自YouTube）

▲林明禎MV放送養眼福利。（圖／翻攝自YouTube）

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