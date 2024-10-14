「草蜢」蔡一傑驚傳免疫失調病重！　海外演唱三缺一…經紀人回應

▲「草蜢RE：GRASSHOPPER」演唱會巡迴至舊金山，蔡一傑因病缺席，由蘇志威（左）、蔡一智（右）撐起全場。（圖／寰亞提供）

圖文／鏡週刊

草蜢近期忙著「草蜢RE：GRASSHOPPER」演唱會巡迴，但9月22、23日在美國舊金山演出時，蔡一傑卻因病缺席，僅靠蔡一智及蘇智威撐全場。日前傳出，蔡一傑是因免疫系統出問題，而且病況頗為嚴重，才會取消行程。

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▲雖然蔡一傑因病缺席舊金山場演唱會，蘇志威（右2）、蔡一智（右3）2人與團隊一起加油打氣。（圖／寰亞提供）

草蜢出道39年以來，每回公開露面幾乎都是形影不離，不過9月底他們飛往美國舊金山舉辦演唱會，卻罕見的三缺一，蔡一傑因病缺席，當時草蜢曾在社交網路上說：「蔡一傑經醫生專業判斷，認為暫不適宜作任何公開表演或出席任何人多的公眾場合，經過慎重考慮之後，其經紀人公司、主辦方美國三藩市宣布，蔡一傑將未能為今次一連2場演唱會站台演出。」

社群未更新 令人憂心

▲蔡一傑傳出因免疫系統失調，病況過於嚴重，必須靜養一陣子，所以才取消行程。（圖／翻攝自草蜢官方微博）

雖然聲明指出是生病，卻未點出蔡一傑的病況，據本刊接獲消息，爆料者指出蔡一傑是因為免疫系統失調，病況過於嚴重，所以才取消行程。本刊求證草蜢所屬寰亞經紀發言人Mavis，他表示工作人員也不太清楚蔡一傑究竟是什麼病？只表示蔡一智有說弟弟目前沒有太大問題：「大家不要擔心，他（蔡一傑）會好好休息的。」

據查，免疫系統失調容易引起各種過敏症，例如呼吸系統過敏、氣喘、異位性皮膚炎等，或是經常感冒、病毒性肝炎及帶狀皰疹等。而以往經常在IG分享個人生活的蔡一傑，近期也未分享近照，最新的一次發文是與梅艷芳合照的舊照，接下來就是中秋節的祝福，至今將近一個月沒有個人新照片，從中就可看出他身體狀況著實讓人擔心。

▲草蜢從小一起長大，三人的感情如家人，不管到哪裡都3位一體。（圖／鏡週刊提供）

患帶狀皰疹 有後遺症

其實蔡一傑不只這一次生病，2021年底，就曾因免疫系統功能下降，引發帶狀皰疹（俗稱皮蛇）經歷。他曾在直播中透露，因當時住家周圍總共有5戶人同一時間裝修，讓他幾乎無法入眠。起初他發現頸部及肩膀出現類似「肌肉疼痛」的感覺，一度以為是因運動量增加導致，之後出現偏頭痛，睡醒後發現髮尾附近長了水泡，直到就醫後，才被告知是得了帶狀皰疹，紅疹已由肩頸伸延到胸口與手臂，幸好服用藥物後一週已痊癒，但時不時仍會出現神經痛。

▲草蜢的歌是不少人的成長回憶，他們不但在香港大受歡迎，在台灣也曾發片，有多首華語流行經典。（圖／翻攝自草蜢官方微博）

其實蔡一傑平常非常注重養生，尤其對自己的40吋胸肌相當自豪，為了維持體態，他空閒時每天健身3個半小時，包括游泳2,000公尺、跑步7公里，飲食上更是節制，戒吃澱粉、煎炸食物及豆類，沒想到如此注重保養，卻還是讓免疫系統失調找上門。



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